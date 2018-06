La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Las comisiones del HCD no están funcionando







Es por la negativa de Cambiemos a dar quórum. Carlos Cazador, presidente del bloque oficialista, confirmó la situación y señaló que se encuentran "analizando" cómo proceder ante la invocación por parte de la oposición de un artículo del Reglamento Interno que permite el despacho automático de proyectos de las comisiones, donde el oficialismo tiene mayorías. En lo que significa una profundización de las diferencias entre la gestión Abella y las bancadas opositoras, el funcionamiento de las comisiones del Honorable Concejo Deliberante se encuentra paralizado debido a las repetidas ausencias de los ediles de Cambiemos. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, el oficialismo quiere ganar tiempo mientras intenta definir la aplicabilidad de las mociones de preferencia, cuyo uso en la última sesión ordinaria de mayo les permitió a los bloques disidentes votar el despacho automático de dos proyectos incómodos para el Gobierno y que deberán ser tratados el jueves próximo. Esos dos proyectos son la derogación de la Tasa de Red Vial -un impuesto que implementó Cambiemos para destinar su recaudación a pavimento y que se cobra con la compra de combustible en las estaciones de servicio locales- y la creación del "Programa de Asistencia Tarifaria", que prevé un subsidio para las familias que estén por sufrir el corte de los servicios de luz, gas o agua. Destrabar el paso de estas iniciativas por las comisiones, donde Cambiemos tiene mayoría, fue posible gracias la invocación del artículo 52º del Reglamento Interno del HCD. La normativa hecha valer por la oposición a partir de pedidos del peronismo, establece la posibilidad de proponer las "mociones de preferencia", que tienen por objeto "anticipar el momento en que (…) debe tratarse un asunto incluido o no en el Orden del Día, y tenga o carezca de despacho de Comisión". En caso que el proyecto no tenga despacho, se requiere la mayoría de los votos del cuerpo de concejales para mandarlo automáticamente a recinto en la próxima sesión. Como la oposición en su conjunto tiene 11 concejales, puedo imponerse sobre los 9 de Cambiemos y liberar los tratamientos que pretendía. "En estas circunstancias, como se ha utilizado el 52º, las comisiones dejan de tener validez. Es desconocer su trabajo", se quejó ayer el presidente del bloque oficialista, Carlos Cazador, en contacto con LAD. El macrista reconoció que sus ediles no están yendo a las comisiones -señaló también ausencias en algunos concejales de otros bloques- porque están "analizando" cómo "reglamentar lo que es una moción de preferencia", cuya propuesta en la última sesión ordinaria los "sorprendió". En ese sentido, confirmó que le ha solicitado consejo a Asuntos Municipales de la Gobernación, aunque la palabra final la tenga el mismo Concejo Deliberante, único órgano capaz de modificar su propio Reglamento Interno. Claro está, con la mayoría de los votos del cuerpo. El miércoles, la concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) fue la primera en denunciar de manera pública la parálisis de las comisiones del HCD: sostuvo que se representa "un castigo" a su bancada por haber propuesto el debate del programa de asistencia tarifaria (la derogación de la Tasa de Red Vial fue una iniciativa del Frente Renovador). "Es muy triste, porque nosotros en las comisiones tratamos de debatir y estudiar los proyectos que van a salir al recinto, proyectos que intentan modificarles la vida a los campanenses", expresó. Y aseveró que el oficialismo lo que quiere en verdad es impedir el tratamiento de los dos proyectos que ya obtuvieron despachos a través del artículo 52. Ayer Cazador le anunció a este medio que Cambiemos le pidió al titular del HCD, Sergio Roses, que no incluya en el Orden del Día de la sesión del jueves las dos iniciativas opositoras despachadas, lo que iría en contra de la voluntad del cuerpo. Uno cada vez más dividido.

