La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 "La oposición sigue mintiendo y difamando sin pruebas", aseveran desde Cambiemos







Los concejales del bloque oficialista respondieron la conferencia de prensa que brindó el miércoles la edil Soledad Calle (PJ-UC), a quien cuestionaron porque "en lugar de hacer la denuncia ante la Justicia, lo hizo solo en los medios". "Los concejales de la oposición siguen mintiendo y difamando la gestión sin pruebas", aseveraron los concejales del bloque Cambiemos. Sobre el hecho denunciado por el Municipio y luego por la concejal del PJ, Soledad Calle, los ediles del bloque oficialista pidieron "que actúe la Justicia" y cuestionaron a su par de la oposición porque "en lugar de hacer la denuncia formal, lo hizo solo en los medios". Asimismo, Sergio Roses; Carlos Cazador; Marina Casaretto; Romina Buzzini; Luís Gómez; Miriam Cazenave; Alejandro Deppeler; Diego Lis y Norma Ibarra, le solicitaron a la concejal que actúe con responsabilidad y que ante cualquier planteo, lo haga en la Justicia. De igual manera, los legisladores dijeron que "nosotros, que somos democráticos siempre, somos los primeros que queremos que se esclarezca el hecho porque nadie debería ser agredido, en ninguna de las formas por pensar diferente; pero no podemos aceptar que se ponga en duda que fue producto de las denuncias realizadas en el recinto". Con respecto a lo cuestionado en la última sesión especial, sostuvieron que "la Rendición de Cuentas 2017 es absolutamente normal, no le encontramos mayores objeciones para realizar en el recinto". Además, dijeron que "los ingresos durante el año pasado fueron mejores de lo previsto, se efectuó una buena recaudación y los gastos fueron bien repartidos dentro el Ejecutivo Municipal, aun mejorando los presupuestos de aquella secretarías que lo requerían". Los nueve legisladores de Cambiemos aseveraron que "aquel que considere que hay irregularidades deberá presentarse ante la Justicia y no hacer una simple declaración mediática ensuciando a personas y a la gestión". Para concluir, dijeron que "en dos años se realizaron las obras que no se hicieron en los veinte años que gobernaron los que ahora salen a hacer denuncias mediáticas; pero los vecinos ya los conocen, los padecieron durante mucho tiempo, hacen politiquería barata para ver si difamando pueden sumar algún voto".

