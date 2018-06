Fingió su secuestro para tratar de sacarle plata a su cuñado

Ocurrió entre vecinos de Las Praderas. Después de intentar cobrar su rescate durante la mañana, el sujeto fue hallado por efectivos de la DDI Zárate-Campana en pleno centro de nuestra ciudad en horas de la tarde. Fue puesto a disposición de la Justicia. Efectivos de la DDI Zárate-Campana aprehendieron ayer a un hombre que mintió su propio secuestro para tratar de sacarle plata a su cuñado, comerciante del barrio Las Praderas. Todo comenzó en horas de la madrugada de ayer, cuando el comerciante se presentó en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para denunciar que había recibido un llamado extorsivo por el secuestro de su cuñado. Según su relato, éste se había retirado de su domicilio con destino a Pilar, pero tiempo después recibió un llamado de su cuñado, quien le aseguraba que se encontraba secuestrado por un grupo de delincuentes y que neesitaba una importante suma de dinero para su liberación. "Junta toda la plata y ponerla en la tranquera que van a pasar a buscarla", le habría explicado. Así, ya en horas de la mañana, el "secuestrado" llegó hasta la casa de su cuñado en un automóvil VW Voyage que lo esperó a 50 metros del domicilio del comerciante. Fue entonces que señaló que dentro del vehículo había cuatro sujetos armados que lo tenían amenazado y que si no conseguía la plata, lo matarían. Al no estar la plata a disposición, este hombre regresó al automóvil y se retiró del lugar, aumentando las sospechas del comerciante, dado que no parecía estar privado de su libertad. Con esta información, los investigadores avanzaron en diferentes tareas de observación en el propio barrio Las Praderas y otros lugares que frecuenta el presunto secuestrado. Horas más tarde, el denunciante informó otros tres llamados telefónicos en los que se exigía dinero por la libertad de su cuñado. Esas llamadas resultaron claves, porque el personal policial pudo así localizar la zona en la que se encontraba el "secuestrado": en el casco urbano de nuestra ciudad. Fue así que, tras diferentes recorridas, los efectivos de la DDI pudieron hallarlo a pocos metros de la plaza Eduardo Costa, sin advertir que otras personas lo estuviesen acompañando. Por esa razón, finalmente fue puesto a disposición de la Justicia.

Fingió su secuestro para tratar de sacarle plata a su cuñado

