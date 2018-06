La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Regionales:

ANTECEDENTE LOCAL En noviembre del año pasado, y luego de negociaciones que se extendieron por varios años y distintos momentos políticos de la ciudad, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el canje del Puerto de Frutos por el Estadio de Villa Dálmine con la empresa Tenaris. "Para un club, para sus socios y sus hinchas, esto es algo histórico, irrepetible… Estoy muy emocionado, lloré como un pibe", aseguraba el presidente del club en ese entonces, Alfredo Lista. La ordenanza estableció además la cesión en comodato por parte de Tenaris al Municipio de terrenos ubicados en Ruta 6 (frente al barrio Santa Lucía) para el funcionamiento de un corralón municipal, en un convenio de 10 años, pero con cláusula de renovación automática por otros 10. Eso permitirá que la comuna ahorre el alquiler que le demandaba el Corralón Norte (ubicado frente a la rotonda de Las Acacias) y que se cree un fondo afectado con ese monto, el cual estaría apuntado a la adquisición de nuevos predios municipales. La acción judicial, presentada por productores del Delta, busca anular la ordenanza que da luz verde para la privatización de un sector de la costa. "Es una medida arbitraria que hace peligrar el desarrollo productivo de la región", afirmó un productor isleño. Productores del Delta llevaron ante la Justicia su reclamo en contra de la venta del Puerto de Escobar impulsada por el intendente de ese distrito del norte bonaerense, el kirchnerista Ariel Sujarchuk, a la que califican de "arbitraria y violatoria del destino público" que desde hace décadas tiene el predio. Esta semana, el Consejo de Productores del Delta presentó en el Departamento Judicial de Zárate-Campana, una demanda anulatoria contra el Municipio de Escobar y su Concejo Deliberante, que en abril pasado aprobó la ordenanza que autoriza la "venta total o parcial" de una parcela cedida a la propiedad pública en la década de los ´80. La iniciativa tuvo un amplio apoyo, incluso por parte de ediles de Cambiemos. "La ordenanza, aprobada en abril de este año, propone otorgar el dominio privado de la totalidad de la parcela correspondiente al Puerto de Escobar desconociendo la importancia del acceso público al continente para todos los productores de las islas", explicó Sergio Schincariol, presidente del Consejo de Productores del Delta, en declaraciones a Diario Popular. Según el dirigente, "desde allí operan las lanchas que abastecen no sólo al Delta escobarense, sino también a San Fernando, Tigre y Campana y, de igual manera, es de vital importancia que el Puerto siga funcionando para que nuestra producción ingrese al continente". Schincariol explicó que "no se trata simplemente de la privatización del puerto para que siga prestando servicios como tal, sino de una venta con el propósito de darle un uso náutico y gastronómico desnaturalizando su esencia". El dirigente, dedicado a la producción forestal, consideró que la venta del puerto "es una medida arbitraria que hace peligrar el desarrollo productivo de la región" ya que -explicó - cierra para los productores un punto estratégico de vinculación entre la ruta 25 y el Delta. Según Shincariol, el Consejo de Productores del Delta representa a medio centenar de pequeños y medianos productores dedicados al rubro foresto-ganadero que pelean en duras condiciones para traer al continente su producción. "Y representamos el sentir de la gran mayoría de los habitantes del Delta, que ven peligrar las fuentes de trabajo y desarrollo de la zona", consideró. "En Escobar se está eligiendo un modelo de uso privado. Ramallo, Ensenada, Paraná, son ejemplos de uso público, con gran rédito económico para los municipios y la comunidad. El otro camino, el privado, es el de Costa Salguero: bingos, megaguarderías de lanchas, etc.", sostuvo por su parte Alejandro Ambas, docente y socio del Club de Remo Belén de Escobar, a la Agencia Paco Urondo.

El presidente del Consejo de Productores del Delta explicó que desde el Puerto de Escobar "operan las lanchas que abastecen no sólo al Delta escobarense, sino también a San Fernando, Tigre y Campana".





Esta semana, el Consejo de Productores del Delta presentó en el Departamento Judicial de Zárate-Campana, una demanda anulatoria contra el Municipio de Escobar y su Concejo Deliberante



