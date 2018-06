Desde el bloque de concejales de Cambiemos celebraron la próxima puesta en marcha del SAME Campana que brindará un servicio de emergencia clave para la salud de los vecinos. Los ediles, Miriam Cazenave y Diego Lis, acompañaron al intendente Sebastián Abella en la presentación de las tres ambulancias totalmente equipadas con tecnología de punta que llegaron a la ciudad con el fin de asistir a los campanenses ante una emergencia. En este marco, los legisladores destacaron las "acertadas" políticas públicas impulsadas por el jefe comunal en materia de salud con la premisa de reforzar el sistema local. "Desde el bloque estamos muy contentos porque en breve se implementará en la ciudad un sistema de primera línea que trabajará articuladamente con los Bomberos Voluntarios para asistir a los vecinos ante una emergencia", enfatizó Cazenave. Y, Lis sostuvo que "esta es una acción de un nivel importante que permitirá elevar la calidad de vida de los vecinos. Que una ambulancia llegue con un médico junto a los bomberos en tiempo es un salto de calidad en materia de salud".

Cazenave y Lis resaltaron las políticas públicas del intendente Abella

Acompañando al Intendente Abella en la presentación de las 3 ambulancias del SAME pic.twitter.com/pIYXpTs6wr — Miriam Cazenave (@Mimicazenave) 30 de mayo de 2018

Lis y Cazenave celebraron la próxima puesta en marcha del SAME Campana

