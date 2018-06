La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Desde el Estribo:

Los perrijos

Por Fabiana Daversa







Brian, Rocco, Melina...así se llaman las mascotas millenials. No sólo se les asigna un nombre humano, sino que se les reserva lugares estratégicos de la casa, médico homeópata y paseador. La baja tasa de natalidad de las parejas jóvenes se contrasta con la alza del número de pichichos de las incipientes familia. Es común verlos en las playas en verano, con los hocicos en los vidrios de los autos o paseando a sus dueños por las plazas. Cortes de pelo especiales, veterinarias top, juguetes, alimento balanceado y espacios de recreación con horarios prefijados son algunos de los requisitos que debe tener en cuenta el dueño de un perrijo u/o gatijo. Aunque el lenguaje vaya más lento que el cambio costumbrista, no cabe duda que el término dueño ya no aplica para el rol asignado a la mascota . La experiencia de un animal en la casa es enriquecedora y a los niños les permite interactuar con la naturaleza sin la intermediación de Nat Geo, pero no nos equivoquemos, su presencia no sustituye al hermanito que no llega, ni al amiguito que se fue a vivir a otro país. Otra certeza inalterable es que los animales domésticos viven menos que los seres humanos. Por más que tratemos de volverlos semejantes, envejecen y se deterioran con más rapidez que un sapiens, provocando en los "genipadres" un trauma que puede desembocar en un proceso depresivo. Para la muerte de un perrijo ya existen servicios de pompa fúnebre y cremación. No obstante, el problema no radica en el exceso de amor que uno pueda dedicar a un animal. El amor nunca está demás, en ninguna circunstancia. El punto es sustituir el rol de un hijo con el de una mascota y tapar así el sol con un colador.

