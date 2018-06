La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Judiciales bonaerenses rechazaron la propuesta salarial y anunciaron un paro para la semana próxima







La fecha de la medida de fuerza todavía no fue confirmada porque se realizaría en conjunto con otros gremios estatales de la provincia de Buenos Aires. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó por insuficiente el incremento del 15%, en tres tramos y sin cláusula gatillo, ofrecido por el Ejecutivo provincial en la primera reunión paritaria del año. De la reunión participaron Damián Bonari, Fernando Manzanares y Mónica Souza, en representación de los ministerios de Economía, Justicia y Trabajo, respectivamente, entre otros funcionarios. Los dirigentes que representaron a la AJB recibieron una oferta consistente en un 15% en tres tramos, no acumulativos y calculados sobre los haberes de diciembre, de acuerdo al siguiente esquema: 7% a partir del 1 de enero, 4% al 1 de mayo y 4% al 1 de septiembre. Además, la propuesta contiene una cláusula de revisión por la que el Estado se compromete a reanudar las negociaciones a partir del mes de septiembre de 2018, en el momento que el Indice de Precios al Consumidor medido por el INDEC supere el 15%. "En un contexto de máxima preocupación por el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, todas las asambleas coincidieron en rechazar categóricamente la propuesta salarial del Ejecutivo y el pago a cuenta del futuro acuerdo, exigir la reanudación de la negociación paritaria y definir la continuidad del plan de acción en procura de un mejoramiento sustantivo de la pauta salarial", explicaron desde la AJB tras las asambleas gremiales. Respecto al resto de los reclamos paritarios, la AJB solicitó oportunamente la conformación de una mesa de negociación mixta -con representación del Ejecutivo y la Suprema Corte-, algo que hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva. Además, ante la negativa del Ministerio de Trabajo de fijar fecha para una nueva convocatoria, el gremio judicial ya marcó los próximos pasos de su plan de lucha y ayer, como protesta, llevó adelante actividades locales como volanteadas y recorridas en cada uno de los departamentos judiciales. "Asimismo, se definió realizar un paro con movilización para la semana próxima, con fecha a confirmar atento las conversaciones que se vienen manteniendo con otros gremios estatales de la provincia para articular una acción conjunta", señalaron desde la AJB.

Imagen ilustrativa. Foto: Twitter @ritmoyvagancia

