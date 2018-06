La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Macri vetó inmediatamente la ley de tarifas y apuntó contra el Justicialismo









Se frenó el aumento de combustibles El gobierno nacional y las principales empresas petroleras del mercado acordaron este jueves frenar el incremento del 1,3 por ciento en los precios de las naftas y el gasoil que se iba a aplicar a partir de este viernes. Fuentes de una compañía dijeron que el aumento fue postergado mientras se mantenga abierta una negociación iniciada este jueves con el ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren. La administración de Mauricio Macri convocó a las petroleras para discutir un mecanismo de compensación impositiva y así mantener los precios estables al menos hasta el 5 de julio, de acuerdo con el congelamiento de precios firmado el 8 de mayo pasado. Desde Salta, el presidente defendió su decisión y criticó a quienes la impulsaron. "Ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho, que no era viable", expresó. A las 3:22, entrada la madrugada del jueves y tras una dramática sesión, la oposición en el Senado consiguió el quórum necesario y juntó 37 votos para darle sanción definitiva al proyecto que retrotrae los aumentos de tarifas a fines del 2017, y que Mauricio Macri se aprestaba a vetar ni bien viera la luz. "Hagan lo que tengan que hacer. Y háganse cargo", había pedido Pichetto durante su encendido monólogo de poco más de media hora en el que criticó en duros términos al Gobierno. "No haber acordado es un fracaso. Yo no creo que puedan solos", aseguró antes del cierre del radical Luis Naidenoff, que reconoció "los momentos difíciles" y sinceró que el veto era "el peor camino". El veto se confirmó casi de inmediato. Macri, que ayer visitó la provincia de Salta, ofreció una conferencia de prensa tras una reunión con el gobernador de esa provincia y aliado, Juan Manuel Urtubey. Fastidiado con el PJ, el mandatario cuestionó este jueves la aprobación de la norma, ya que "no cambió nada a la gente. Finalmente están en el mismo lugar". "Ya ha sido vetada. La ley no está financiada, quienes la votaron no dijeron de donde salen los recursos. No es facultad del Congreso fijar tarifas", reiteró, como lo hizo durante las últimas semanas, el jefe de Estado. Luego, apuntó al Justicialismo: "Ellos tienen que explicar porque votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, un mamarracho, que no era viable. Me pedían que les asegure que lo iba a votar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Quería hacer una demostración de poder el peronismo? Ya sabemos que tienen la mayoría en ambas Cámaras. Pero no se equivoquen, el poder lo tiene la gente. El poder lo tienen los argentinos y los argentinos decidieron un cambio. No van a volver atrás". En otro pasaje de la conferencia, el líder de Cambiemos pidió calmar los ánimos electorales, a pesar de los anuncios de su jefe de gabinete, Marcos Peña, que esta mañana dijo "vamos a ganar en 2019". "Ya los veo a todos excitados con el 2019. Si encima anticipamos las cosas para estar en clima electoral permanentemente, nos olvidamos de la tarea principal que es solucionar los problemas de la gente", agregó. Macri se refirió además a la reacción que pueda tener el movimiento obrero, ya que muchos sindicatos amenazaron con medidas de fuerza y hasta un paro general para protestar contra el veto, la inflación y las paritarias a la baja. "La CGT tiene que pensar que hace un paro y ¿qué cambia? El día después ¿qué cambió?", planteó. Por último, el mandatario se refirió al curioso cruce con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que lo llamó "machirulo" cuando pidió a la oposición "no dejarse llevar por las locuras que impulsa". "Tuve que preguntar qué significaba. A mí me dicen que digo palabras antiguas, pero esa fue media extraña", dijo ya más relajado.

VIDEO Conferencia de @mauriciomacri de hoy, en #Cachi, #Salta.

No interpretemos de un artículo periodístico. Vayamos a la fuente y luego formemos nuestro propio criterio.

Es media hora nada más.



Un abrazo!https://t.co/bWU9yIkyIe — Eduardo Santana (@licedusantana) 31 de mayo de 2018

