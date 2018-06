Sin rumbo ni protagonismo

En el marco del ciclo "Centenario de la Reforma Universitaria de 1918" organizado por la FRD-UTN, el historiador, periodista y escritor Sergio Wischñevsky visitó Campana y planteó su mirada sobre la actualidad del movimiento estudiantil argentino.

"¿Qué pasa con el movimiento estudiantil? ¿Dónde está? Más allá de que hay mucha militancia juvenil, el movimiento estudiantil como tal está bastante ausente. Hay un hecho que es incontrastable: hoy luchan más los docentes que los alumnos cuando no siempre fue así. Lo que vino a representar la reforma del 18, hace 100 años, era completamente diferente: los profesores eran muy conservadores, y lo que se inicia ahí es un proceso de democratización que los excedía y ya estaba pasando con el movimiento Hirigoyenista y una clase media que se estaba buscando un lugar", dijo Wischñevsky a La Auténtica Defensa.

Minutos después, Luis Perna, Vicedecano de la UTN Regional Delta Campana, presentaba al orador ante un Aula Magna colmada: "Muchos dicen que la Reforma Universitaria de 1918 se adelantó 50 años al "Mayo Francés" (...) Creo que es una feliz coincidencia que Sergio viniese a hablarnos de estos temas justo hoy, que en nuestra facultad tenemos elecciones de claustro. El cogobierno es algo que hoy le debemos a la reforma del 18. Y es algo que no se ha hecho carne en los alumnos, ni en los graduados: son miembros del gobierno de la facultad y tienen su lugar en los órganos colegiados. Para eso se hacen esas elecciones cada dos años", reflexionó.

Y hablando de coincidencias, Wischñevsky también recordó al auditorio que ese día, miércoles 30 de mayo, se cumplía un nuevo aniversario de "El Cordobazo", durante el cual el movimiento estudiantil se había encolumnado junto al movimiento obrero. En ese mismo sentido, el invitado había comentado a La Auténtica Defensa sobre su disertación: "Lo que voy a tratar de demostrar con algunas citas y con referencias históricas es como un movimiento de vanguardia, no siempre tiene atrás a la gente siguiendo sus pasos. No siempre la vanguardia es un liderazgo, aunque adelante al resto de los actores sociales en su mirada de las cosas. La reforma del 18 fue un ejemplo para toda Latinoamérica. Un año antes de la reforma fallece José Rodó, el autor de la novela "Ariel", donde plantea que los jóvenes son como un faro que van a iluminar la democratización de la sociedad en el sentido más amplio de la idea. De hecho, después hubo un movimiento que se llamó "Arielismo". El tema del 18 fue de vanguardia, pero vengo a poner el acento en el conflicto que hay entre las luchas universitarias y las luchas sociales, y en ese problema persistente en unir las luchas del movimiento estudiantil con las luchas de los movimientos sociales. La reforma del 18 no devino en un movimiento político en la Argentina, pero en Perú sí. Así nace el APRA en Perú, fogoneado por los estudiantes peruanos".

-La UBA es su alma mater, y de hecho también es profesor en una de sus facultades. La UBA, como institución, ¿Está permeable a estos temas?

-Está muy permeable la UBA a pensar en estas cosas, tal vez no la veo enfocada. Igual, la UBA es un universo con diferentes facultades: una cosa es Ingeniería y otra Filosofía, por ejemplo. En muchos casos, agrupaciones bien de izquierda han ganado los Centros de Estudiantes. Uno espera que sean combativas, y sin embargo estamos en uno de los puntos más bajos en términos históricos de lo que es la movilización estudiantil. No le veo la efervescencia que había en el pasado. Tal vez la cosa esté pasando por otro lado que no alcanzo a detectar. No sé. Pero los estudiantes organizados en sus centros de estudiantes, como tales, no están movilizados. En este momento la UBA está en un paro general y no sale en ningún lado. Hay una perspectiva anual de inflación del 30% y están ofreciendo menos del 10%. Los profesores sí hace años que se vienen movilizando, pero los estudiantes participan muy poco de eso. No tengo una respuesta a este fenómeno, pero vengo a plantear esa pregunta.

-¿Será otra característica no deseada de la generación milenial?

-Puede ser, no lo había visto así. Y es verdad: estoy dando clases y muchísimos están mirando el celular. Perfectamente podrían estar usando el celular para organizar una movida, pero no es así. No pasa. A mí me parece que antaño, se jugaba mucho en la universidad el destino, el futuro. Me da la sensación que hoy los pibes no están viendo eso, que el destino colectivo se forja también en la universidad. Más bien están en que si hay mucho quilombo en la UBA, nos vamos a la privada. Y si no es acá, bueno, la abandono. Están más por ese lado que en querer transformar las cosas. A veces me pasa que doy una clase y provoco a mis alumnos para que discutan y cuestionen. No puedo ordenarle a alguien que rebele, sería una paradoja.