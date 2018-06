El equipo Sportteam decidió un parate para tratar de encarar la segunda mitad de la temporada ya con el Citroen C4 que conducirá el piloto de nuestra ciudad. La actividad en el "Templo de la Velocidad" comienza mañana. La quinta fecha del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional, desembarca este fin de semana en el "Templo de la Velocidad", el autódromo "Ciudad de Rafaela". Sin embargo, esta vez no contará con la participación del campanense Matías Milla, quien junto a su equipo decidió "pasar" en esta fecha para ajustar diferentes cuestiones relacionadas al presupuesto y al desarrollo que lleva adelante el equipo Sportteam respecto al Citroen C4 que conduciría el piloto de nuestra ciudad en la segunda parte de la temporada. "Stop. Ordenarnos y volver con todo lo que tenemos para el segundo semestre. Vamos por mucho más con trabajo, esfuerzo y humildad", escribió Milla en su cuenta de Twitter. "No vamos a estar presentes en Rafaela", confirmó por su parte Sergio Polze, director del Sportteam en dialogo con Carburano." La realidad es que nosotros no tuvimos pretemporada para prepararnos para este año. Nuestro reingreso se produjo pocos días antes de la primera fecha en Buenos Aires. Siempre tuvimos en mente que íbamos a tener que parar una fecha por varios motivos: organizarnos, estar a la mejor altura posible y que el parate coincida con el cambio de modelo y poder contar con un Citroën". De cara al futuro y a la continuidad en el campeonato en la sexta fecha (a realizarse en San Juan), Polze explicó: "No sé si seremos semi oficiales, satélites o equipo privado. pero la idea nuestra es trabajar en conjunto con Javier Ciabattari y asumimos ese compromiso. El Citroën que nos darán es uno de los que actualmente está corriendo y lo manejará Matías Milla, mientras que Franco Riva utilizará el Renault que venía usando Milla". Luego explicó por qué se eligió Rafaela para el parate: "Por el riesgo que lleva y porque después tenemos un parate importante para trabajar. Es la fecha ideal ya que se trabaja especialmente para esta carrera y nosotros no estamos en condiciones a nivel operativo para ser competitivos. Es una decisión dura porque venimos de buenos resultados y duele ver la carrera desde abajo. A veces hay que poner el corazón en la heladera, pero todas las partes coincidimos que era el mejor momento para hacer el parate", finalizó Sergio Polze. La actividad del Súper TC2000 de este fin de semana comenzará el sábado con los entrenamientos, la clasificación y la carrera clasificatoria (desde las 16.30, a 10 vueltas o 25 minutos). En tanto, la final se disputará el domingo desde as 12.05 a un total de 27 vueltas o un máximo de 45 minutos. El líder del campeonato de pilotos es Facundo Ardusso (Renault Fluence) con 97 puntos, mientras que el campanense Matías Milla (Renault Fluence, Sportteam) se ubica hoy en el 12º puesto con 21 unidades después del cuarto puesto logrado en la última carrera disputada en el Circuito Internacional de Potrero de los Funes.

STOP AND GO. MILLA SE PERDERÁ LA CARRERA EN RAFAELA DESPUÉS DE HABER HECHO UN GRAN TRABAJO EN POTRERO DE LOS FUNES, DONDE TERMINÓ EN CUARTO LUGAR.





LA IDEA. "ORDENARNOS Y VOLVER CON TODO LO QUE TENEMOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE", EXPLICÓ MILLA.

Automovilismo - Súper TC2000:

Matías Milla no participará de la quinta fecha en Rafaela

