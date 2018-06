La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Atletismo:

Valentín Solis se coronó subcampeón argentino Sub 18







Fue en la prueba de 110 metros con vallas durante el torneo que se disputó el pasado fin de semana en el CENARD. El atleta del Club Ciudad de Campana, Valentín Solís, se colgó la medalla de plata en la prueba de 110 metros con vallas del Campeonato Argentino Sub 18. La competencia se desarrolló el pasado fin de semana en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de la Ciudad de Buenos Aires, donde Solís registró un tiempo de 15s09. Además de Solís, también Eliana Montenegro (representante del CCC) integró la Selección de la Provincia de Buenos Aires conducida por Diego Marquine. En su caso, culminó en el 12º puesto de la prueba de Lanzamiento de Martillo. El próximo torneo con participación de atletas del Club Ciudad de Campana será en el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas que se realizará el 9 y 10 de junio en San Andrés de Giles.

EN EL PODIO. VALENTÍN SOLIS CON LA BANDERA DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA.



