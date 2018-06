Los triunfos fueron de las categorías Sub 15 (ganaron 67-63) y Sub 17 (se impusieron 58-46), mientras que los Sub 13 y Sub 19 fueron derrotados por el Ancla.

Perdió con Somisa de San Nicolás y Racing de Chivilcoy. Así, en el arranque de los playoffs, enfrentará a Náutico Zárate en una serie que comienza este domingo.

Después de liderar la Zona Norte 1 de la Liga Provincial Sub 19 durante la primera rueda, Ciudad de Campana no pudo mantenerse en la segunda: sumó cinco derrotas y cayó al cuarto lugar del grupo. Por eso, en el arranque de los playoffs deberá enfrentar a Náutico Zárate, equipo que fue segundo en la Zona Norte 3.

El cierre de la fase regular para el Tricolor fue con dos nuevas derrotas. El pasado viernes 25, los dirigidos por Sebastián Silva cayeron 62-57 ante Somisa de San Nicolás en un partido en el que llegaron a ganar por 14 puntos de diferencia. En ese encuentro se destacaron Agustín Hernández (23 puntos) y Joaquín Aguilar (12).

Posteriormente, el domingo 27, el CCC concluyó la fase regular visitando a Racing de Chivilcoy, en un cotejo que perdió por la mínima diferencia: 63-62. Joaquín Aguilar, con 18 puntos, fue el máximo anotar del Tricolor en este partido en el que Gonzalo Corbal y Matías Pagura también contribuyeron en doble dígito (14 puntos cada uno).

Con estos resultados, Ciudad culminó en la cuarta posición de la Zona Norte 1 con registro de 6 victorias y 6 derrotas, luego de una primera fase que había concluido con 5-1.

El ganador de la Zona Norte 1 fue Unión Vecinal de La Plata (9-3). En segundo lugar quedó Independiente de Zárate (8-4); en tercero, Somisa de San Nicolás (8-4); y en quinto puesto, Racing de Chivilcoy (6-6).

Estos cinco equipos avanzaron a los playoffs de la Zona Norte, instancia en la que Ciudad de Campana enfrentará a Náutico Zárate, que terminó igualado con Argentino de Junín en la primera posición de la Zona Norte 3 con registro de 8 victorias y 2 derrotas. La serie, al mejor de tres partidos, comenzará este viernes a las 19 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

PLAYOFFS

Los cruces de la Zona Norte serán: Gimnasia de La Plata vs Gimnasia de Pergamino; Argentino de Pergamino) vs Racing de Chivilcoy; Unión Vecinal de La Plata) vs Universal de La Plata; Náutico Zárate vs Ciudad de Campana; Regatas de San Nicolás vs Central Buenos Aires de Zárate; Independiente de Zárate vs Ciudad de Saladillo; y SoMiSa de San Nicolás vs Belgrano de San Nicolás.

En tanto, en la Zona Sur se enfrentarán: IAE de Mar del Plata vs Pacifico de Bahía Blanca; Unión de Mar del Plata vs Racing de Olavarría; Estudiantes de Olavarría vs 9 de Julio de Bahía Blanca; Bahiense del Norte de Bahía Blanca vs Quilmes de Mar del Plata; y Kimberley de Mar del Plata vs Peñarol de Mar del Plata.