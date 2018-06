La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 El peruano Paolo Guerrero podrá jugar el Mundial







Lo dispuso el Tribunal Federal Suizo ante el que el jugador apeló su suspensión por dopaje. Le concedió el "efecto suspensivo" de su sanción de forma provisional. El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, podrá finalmente disputar el Mundial de Rusia-2018, después de que el Tribunal Federal suizo, ante el que el jugador apeló su suspensión por dopaje, le concediera el "efecto suspensivo" de su sanción de forma provisional. "La Presidenta de la Corte Primera de derecho civil del Tribunal Federal acuerda el efecto suspensivo (...) al recurso presentado por el futbolista peruano Paolo Guerrero contra la sentencia no motivada del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). (...) En consecuencia, Paolo Guerrero podrá participar en el próximo Mundial de la FIFA", explicó el Tribunal Federal, la más alta instancia judicial del país, en un comunicado. El examen de Guerrero había dado positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 en la clase "S6: estimulantes", según explicó el comunicado emitido por la FIFA el 8 de diciembre. Fue tras el partido Perú-Argentina, el 5 de octubre por las eliminatorias sudamericanas. La FIFA anunció en diciembre que la suspensión de un año infligida al delantero de Flamengo (Brasil) se había reducido a seis meses y terminaba el 3 de mayo, lo que debía permitirle disputar el Mundial. Sin embargo, a mediados de mayo, el TAS anunció, tras sendos recursos del futbolista y de la AMA, que la suspensión del jugador de 34 años pasaba de 6 a 14 meses, lo que deja a Guerrero sin Mundial. El TAS recordó en aquella sentencia "que no podrá ser modificada, salvo anulación por el Tribunal Federal Suizo", con sede en Lausana. Guerrero había pedido al Tribunal Federal Suizo que se pronunciara antes del final de esta semana, ya que los países participantes en el Mundial deberán transmitir el lunes a la FIFA su selección definitiva. Finalmente, el fallo llegó a tiempo por suerte para Perú y para el entrenador argentino Ricardo Gareca que conduce a la Selección incaica que integra el Grupo C de la Copa de Mundo junto a Francia, Dinamarca y Australia

FIGURA PERUANA. EL DELANTERO, JUGADOR DEL FLAMENGO DE BRASIL, ES LA ESTRELLA DE LA SELECCIÓN QUE DIRIGE EL ARGENTINO RICARDO "TIGRE" GARECA.



