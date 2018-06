La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Amistosos: Senegal no pudo ante Luxemburgo







El equipo africano igualó 0-0. Hoy juegan Egipto vs Colombia y Francia vs Italia. Sin Sadio Mané en el campo de juego, Senegal no pudo frente a Luxemburgo y terminó igualando 0-0 en el primero de los tres amistosos que disputará antes de debutar en el Mundial de Rusia. El atacante del Liverpool se sumó hoy a la concentración del equipo africano, luego de haberse tomado unos días de descanso tras la final de la Champions League, y por eso no pudo ser parte del encuentro. Senegal, que formará parte del Grupo H, junto con Colombia, Japón y Polonia, afrontará dos amistosos de preparación más antes de debutar el 19 de junio, frente al conjunto polaco, en la Copa del Mundo. El primero será el 8 de junio, frente a Croacia, y el restante tres días más tarde, ante Corea del Sur. MÁS PARTIDOS. Esta tarde se disputarán otros dos encuentros amistosos de preparación para el Mundial. A las 15.30 horas, la Selección Colombia de José Néstor Pekerman se medirá ante Egipto, dirigido por Héctor Cúper; mientras que a las 16 jugarán Francia vs Italia.

PRUEBA. PEKERMAN EVALUARÁ A SU COLOMBIA ANTE EL EGIPTO QUE DIRIGE HÉCTOR CUPER



Amistosos: Senegal no pudo ante Luxemburgo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: