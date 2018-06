La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Breves Deportivas







#RG2018; DELPO Y PEQUE: Después de las siete victorias en primera ronda, sólo dos tenistas argentinos lograron avanzar al tercer turno de Roland Garros.- ZIDANE DIJO ADIÓS: El francés Zinedine Zidane anunció su adiós al Real Madrid, de manera totalmente inesperada.- JUEGOS ODESUR: la delegación argentina llegó a las 15 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018".- LIGA NACIONAL DE BASQUET: se pusieron en marcha las semifinales de la Liga Nacional de Básquet.- ZIDANE DIJO ADIÓS El francés Zinedine Zidane anunció ayer, por sorpresa y de manera totalmente inesperada, su adiós al Real Madrid. Cinco días después de haber conquistado su tercera Champions League, el director técnico ofreció una conferencia de prensa para hacer pública su decisión. Zidane deja el Real Madrid dos años y cuatro meses después de haberse hecho cargo del equipo, en sustitución de Rafa Benítez en enero de 2016. En este tiempo ha conquistado nueve títulos: tres Champions League, una Liga de España, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de clubes y una Supercopa de España. "Este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para esto. Después de tres años necesita otro discurso, otra metodología de trabajo y por eso tomé esta decisión", razonó el técnico francés de 45 años. JUEGOS ODESUR Con el título conseguido por la Selección masculina de Waterpolo y la victoria en sable por equipos en Esgrima, la delegación argentina llegó a las 15 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018". Así, al cierre de esta edición se mantenía en la quinta posición con un total de 64 medallas (15-22-27) El medallero es liderado por Brasil (43-30-28: 101 en total), mientras que en segundo lugar se ubica Colombia (34-31-29: 94). Tercero está Venezuela (19 oros) y cuarto se encuentra Chile (17 oros). En tanto, la gimnasta Martina Dominici se transformó en la máxima medallista argentina de esta edición al coseguir seis preseas: una de oro (all around), una de plata (all around por equipos) y cuatro bronces (salto, barras asimétricas, piso y viga). LIGA NACIONAL DE BASQUET El miércoles se pusieron en marcha las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El mejor equipo de la fase regular, San Lorenzo de Almagro, venció 85-77 a Instituto de Córdoba (4º) como local con 31 puntos del MVP de la Liga, Gabriel Deck. Mientras que San Martín (2º) se hizo fuerte en Corrientes y le ganó 88-60 a Atenas de Córdoba (3º) con 15 puntos del estadounidense Jeremiah Wood. #RG2018: DELPO Y PEQUE Después de las siete victorias en primera ronda, sólo dos tenistas argentinos lograron avanzar al tercer turno de Roland Garros: Juan Martín Del Potro (5º preclasificado) y Diego Schwartzman (11º). El tandilense derrotó ayer al francés Julien Benneteau por 6-4, 6-3 y 6-2 y enfrentará en tercera vuelta al español Albert Ramos. Mientras que el Peque venció 6-1, 6-3 y 6-1 al checo Adam Pavlasek y ahora espera por el croata Borna Coric por el pase a los Octavos de Final. En cambio, Guido Pella no pudo con el español Rafael Nadal, que lo barrió por 6-2, 6-1 y 6-1; mientras que Horacio Zeballos cayó 6-7, 7-6, 7-6 y 6-2 ante el estadounidense John Isner.



