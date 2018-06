La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/jun/2018 Migraña nerviosa: Consejos para evitarla







La migraña nerviosa es una de las afecciones más raras y dolorosas que se pueden padecer. No existe una cura que funcione. Pero hay consejos que pueden ayudarte a evitarla. La migraña nerviosa es un dolor de cabeza producido por un estado de ansiedad, que se presenta de forma puntual y muy aguda. Sucede porque durante un instante los vasos sanguíneos de nuestro cerebro se comprimen de forma sistemática dejando un dolor severo que dura un par de horas. Además cuando es del tipo nervioso, puede presentarse acompañada de problemas en la visión. Aspectos a tener en cuenta para no despertar la migraña La migraña nerviosa no tiene cura en sí y tampoco existe una fórmula mágica que pueda ayudarnos a no volver a sufrirla. Después de una situación de estrés, puede aparecer en cualquier momento y durar entre unas horas o varios días. Lo más importante para poder luchar contra ella, es poder distinguirla de otro tipo de migraña o de un simple dolor de cabeza intenso o jaqueca. La migraña nerviosa se presenta generalmente con aura. Esto es un juego de luces intermitentes que experimenta quien la padece y que acaban con la pérdida temporal de la visión por el pinzamiento del nervio óptico. Esta pérdida de visión es acompañada por un dolor muy intenso que va desde la mitad del cráneo hasta la base del cuello y que hace a quien lo padece experimentar fotofobia o nauseas. Cómo evitar la migraña nerviosa Uno de los principales factores para evitar la migraña nerviosa, es poder controlar los nervios y las situaciones de estrés. No dejes que la presión te afecte, si has tenido un día muy duro intenta relajarte de alguna forma antes de ir a la cama. Por ejemplo, tomando un baño caliente o dando un paseo con tu pareja. También es muy importante que cuides tu alimentación y hábitos especialmente porque hay determinadas cosas que potencian en gran medida la aparición de este dolor. Alimentos que potencian la migraña - Chocolate y café. Cualquier excitante aumenta el riesgo de padecer la migraña - Queso y lácteos. Los productos lácteos o derivados de la leche, también deben ser eliminados en la prevención de la migraña - Alcohol. La ingesta regular de alcohol, hace que nuestras posibilidades de padecer migraña aumenten considerablemente pudiendo además aparecer de forma inmediata tras la ingesta de bebidas espirituosas Además de estos alimentos también debemos evitar - Fumar de forma habitual - No descansar lo suficiente por las noches - No practicar deporte. Paciencia y medicación Independientemente de la causa de la migraña, si te encuentras en una crisis que no has podido evitar. Lo más importante es que te relajes y mantengas los nervios. Enciérrate en una habitación a oscuras y sin ruido y toma medicamentos paliativos como antiinflamatorios o específicos para la migraña. por Samuel Alaves



