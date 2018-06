Hoy, los Bomberos Voluntarios festejan su día

JUSTO HOMENAJE El siguiente es el listado de integrantes más antiguos del Cuerpo de Reserva de la institución que serán homenajeados hoy por la noche: Miguel SANCHEZ, Miguel SAFORE, Alberto DAPPIANO, Marcelo VALDEZ, Sergio GRACIANI, Sergio AUTERELO, Juan AGUILAR, Santo MURATORE, Raúl PACHECO, Antonio ARENA, Mario MARANGON, Atilio SERRANO, Ismael ERREGARENA, Enrique MENDEZ, Hugo BARRENECHEA, Hugo CIVITARESI, Marcial MENDEZ, Samuel ROBLEDO y Enrique CAIA. Además de los actos protocolares programados por la mañana, durante la cena de camaradería tendrá lugar un reconocimiento especial a los veteranos más antiguos que integran el cuerpo de reserva. El Jefe Dappiano comenta la integración con el SAME, las nuevas brigadas, y otros proyectos en marcha. "Siempre digo que, para nosotros, el año empieza cada 2 de junio", comenta el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Campana Hernán Dappiano. El 2 de Junio de 1884 cuando a raíz de un voraz incendio en La Boca, un vecino llamado Tomás Liberti y su hijo organizaron junto a un grupo de personas del barrio, una cadena humana para apagar las llamas que amenazaban propagarse rápidamente en las construcciones aledañas. Así fue como este suceso dio nacimiento a la creación del primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Argentina. "Donde todos tratan de escapar, nosotros vamos y entramos. Nadie quiere entrar a un incendio, donde no ves nada, no se puede respirar, no sabés con qué te vas a encontrar, y tampoco sabés si vas a salir con vida. El Bombero se prepara para eso, sin esperar nada a cambio", explicó Dappiano sobre el noble y voluntario compromiso que asumen los integrantes de institución. AGENDA Como todos los años, habrá una serie de actos protocolares para conmemorar este día, que incluye por primera vez en la historia del cuartel un reconocimiento especial a una veintena de reservistas. "Los homenajes hay que hacerlos en vida, y tratamos de convocar a los más antiguos integrantes del cuerpo de reserva, toda gente que trabajó en el antiguo cuartel que estaba en la comisaría y serán los invitados especiales a la cena de camaradería", adelantó Dappiano. La jornada festiva se iniciará a las 8, cuando tendrá lugar el izamiento de la Enseña Patria en el mástil de la institución. A las 10:30 se depositará en la cruz mayor del cementerio una ofrenda floral a los bomberos fallecidos; y a las 12 la tendrá lugar el tradicional Formación del Cuerpo Activo frente al Monumento al Bombero Voluntario de la avenida Mitre, con Toque de Alarma con Lanzamiento de Bomba; además de la entrega de distinciones por desempeño. PROYECTOS El Jefe también comentó a La Auténtica Defensa varios de los proyectos en agenda para el año en curso: "Ya tenemos armadas las Brigadas Forestal y la de Altura. Ahora Vamos por la Acuática y Buzos, y la Brigada Canina. Ya mandamos a carrozar el Móvil Comando, cuya función es montar un centro de operaciones para casos como el incendio de la fábrica Marine Sur, donde intervienen muchas dotaciones que vienen de otras ciudades a colaborar con nuestra tarea. Empezamos los movimientos de suelos para el futuro destacamento, que estará a las puertas del Barrio Siderca. Este año abrimos la inscripción de la Escuela de Cadetes, y el año veremos si también podemos abrir la convocatoria para empezar a conformar el Cuerpo Femenino". SAME La articulación con las ambulancias del SAME también está en marcha: la Municipalidad de Campana está evaluando la posibilidad de intervenir la antigua casona de Colón y Mitre, vecina al cuartel, para que en el futuro ahí tenga su centro de operaciones. "La llegada del SAME a Campana es muy reciente y su puesta en marcha implicará una curva de aprendizaje operativa. La función del Bombero es rescatar una persona atrapada. Hoy, en más de una oportunidad, asistimos a gente accidentada y se la traslada al Hospital. Pero no es una competencia natural del Bombero, porque ni siquiera somos paramédicos, y más que llegar a brindar un RCP básico, mucho más no podemos hacer. Lo ideal es que para esos casos se cuente con una ambulancia equipada y personal médico, y ese ideal estará aportado por el SAME lo cual es para festejar. Imagino que habrá una transición, en la que el vecino, por costumbre, nos seguirá llamando a nosotros y nosotros derivaremos al SAME cuando corresponda", dijo Dappiano.

A las 12 la tendrá lugar el tradicional Formación del Cuerpo Activo frente al Monumento al Bombero Voluntario de la avenida Mitre, con Toque de Sirena y Lanzamiento de Bomba.

