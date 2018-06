La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Un campanense quedó ubicado entre los 10 mejores pizzeros del país











"No salí campeón, pero superé las expectativas dos veces", le contó "Andy" a LAD. Se trata de Andrés Agustín Amendolari, de "Andy Pizzas", quien participó del "8º Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada" y quedó en el puesto 9. "No salí campeón, pero superé las expectativas dos veces", le contó a LAD. El 23 y 24 de mayo, en Parque Norte (Ciudad de Buenos Aires), se realizó el "8º Campeonato Argentino de la Pizza y la Empanada" organizado por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APPYCE). Y allí dijo presente el campanense Andrés Agustín Amendolari, de "Andy Pizzas", quien terminó teniendo una destacada actuación: fue 9º entre 90 profesionales que participaron del certamen. Los participantes llegaron desde diferentes provincias, como Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Salta, Santa Fe y Tucumán. Además, en la categoría "Extranjeros", compitieron profesionales oriundos de Haití, Colombia, Brasil, Venezuela y Paraguay. "Me anoté como experiencia, era la primera vez que iba a un concurso y con las expectativas de estar por lo menos en la mitad de la tabla", comentó Amendolari, quien el lunes recibió con sorpresa una grata sorpresa: "Me enteré que quedé noveno", remarca con sorpresa "No salí campeón, pero superó las expectativas dos veces. Esto te da muchas ganas de una revancha el año que viene", agregó. El premio mayor para el ganador del concurso será representar a nuestro país en el Mundial de la Pizza 2019, el cual se realizará en Italia, formando parte de la selección de APPYCE, con viaje, traslados e inscripción sin cargo. El campeonato tuvo cinco categorías: Pizza al molde, pizza a la piedra. Pizza Gourmet, Pizza sin Gluten y Empanadas al horno. Y además subcategorías como Mejor Chimichurri pizzero, Mejor Equipo, Acrobacia "Masa más grande" y "Free Style". "Fueron dos días bastante largos y todo había que hacerlo en tiempos cortos, de media hora. Dos pizzas por categoría, con un juez que te controlaba el tiempo y la limpieza", explica Andrés. Sobre su desempeño, Amendolari explicó que se sintió más cómodo con la pizza a la piedra, aunque estaba asustado por cómo manejar los hornos que había en la competencia. En cuanto a las empanadas, eligió un relleno con entraña, a cocción lenta. "Es un relleno tierno y sabroso", remarca. El jurado que estuvo compuesto por Campeones Nacionales e Internacionales, Directivos de APPYCE y Personalidades destacadas del mundo de la Pizza y la Empanada. Entre ellos; Maestro Pietro Sorba, Chef Federico Domínguez Fontán y Chef Mavi Jaichenco, entre otros. Andrés explicó que asistió a este campeonato "para ganar experiencia, adquirir información y poder aplicarla". Asegura que durante el certamen, las pizzas que mejor puntaje tuvieron fueron "las clásicas". La táctica, asegura Amendolari, "es hacer un buen equilibro en lo que es masa, cocción y relleno", aunque admite algún error: "Quizás me apresuré en el ABC e implementé otras cosas que me terminó llevando en contra". Andrés, quien está la carrera para Pizzero y Empanadero Profesional que se dicta en la Escuela de APPYCE, reveló que se sorprendió con los pizzeros de la tradicional pizzería porteña La Continental. "Cocinar al lado de ellos fue grandioso. No me di cuenta de las dimensiones de lo que era la competencia hasta que no cociné a la par de ellos", afirmó. Su comercio, Andy Pizzas, hace diez años que está asentado en el barrio Siderca Rojo. "Es una experiencia linda, trabajamos en familia. Muchas veces es muy monótono y cansador, pero nos gusta y nos empuja para seguir trabajando. El mundo de la pizza es muy amplio y no vas a poder conformar a todos. Está bueno sacar una pizza que sea gustosa y unas empanadas que sean ricas y abundantes", comenta al respecto, ahora con el orgullo de estar en el Top Ten de los pizzeros argentinos.



Andrés reveló que se sorprendió con los representantes de la tradicional pizzería porteña La Continental. "Cocinar al lado de ellos fue grandioso. No me di cuenta de las dimensiones de lo que era la competencia hasta que no cociné a la par de ellos", afirmó el campanense. APPYCE Es un Asociación civil sin fines de lucro, que cuenta con Personería Jurídica otorgada mediante Decreto Nro. 125.091 con fecha 18 de julio de 1942. Sus miembros son propietarios de pizzerías, pizzerías-grill, pastelerías, casas de empanadas, fábricas de tapas y discos para empanadas, fábricas de pre-pizzas, fábricas de churros y negocios afines. En 2016, ya siendo entidad con 70 años de existencia, crearon: APPYCE "Escuela Profesional de Pizzerías, Empanaderos y Cocineros". Fue la primera Escuela de Latinoamérica en su especialidad. La Asociación está convencida de la necesidad de capacitación y la formación para lograr una mejora constante en los recursos humanos que hacen a la actividad y que requiere el cada vez más exigente mercado laboral.

