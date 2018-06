La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Mujeres sindicalistas de Campana participaron de una charla sobre la reforma laboral







Colmaron el salón de la UOM para escuchar a Natalia Salvo, de la corriente de abogados laboralistas "7 de julio". Las Mujeres Sindicalistas de Campana colmaron el salón de la sede local de la UOM para compartir una charla sobre la reforma laboral impulsada por el macrismo, a cargo de Natalia Salvo, de la corriente de abogados laboralistas "7 de julio". "Estamos muy contentas porque están viniendo muchas compañeras y compañeros a este espacio de información, de debate y de herramientas para compartir con otras compañeras de lo que es la reforma laboral, las condiciones que nos pone el FMI, y contar así con un paliativo contra estas políticas de Gobierno que son nefastas y las mujeres somos sus primeras variables del ajuste", expresó Georgina López, de La Bancaria. "Hoy estamos muy complicadas con el tema de las tareas a realizar en nuestros lugares de trabajo, estamos alcanzadas por mucha burocracia, por lo que se llama techo de cristal, barreras casi invisibles que no nos dejan crecer a la hora de llegar a puestos que son de toma de decisiones. La mujer debe estar enfocada en ese punto: la igualdad de oportunidades", añadió. Por su parte, Andrea Villarreal, secretaria adjunta de SUTEBA Campana, subrayó el deseo de su gremio de que "no se realice la reforma" porque "realmente perjudicaría en muchos aspectos". En ese sentido, su compañera, la delegada Marisa Leiss, precisó que los "derechos" que perderían los docentes van "desde la edad jubilatoria" (se ampliaría a los 57 años), hasta no poder elegir "el mejor cargo" que detentó cada maestro en su carrera para jubilarse. Andrea Díaz, de la UOM, aseguró que "de a poco" los sindicatos le abren participación a la mujer. Remarcó que en el plano nacional el gremio metalúrgico estableció "una Mesa de la Mujer" y que, a nivel regional, el secretario general Abel Furlán "da el espacio para poder tener charlas informativas, algo que se venía pidiendo". También estuvieron en la charla sobre la reforma laboral trabajadoras de la economía social como Laura Toledo. "Las mujeres debemos tener el mismo derecho del varón para poder trabajar. Estamos capacitadas en todo: hay mujeres que saben soldar, otras tornear, y otras limpiar igual que los varones", señaló.

en tanto, Andrea Díaz, de la UOM, aseguró que "de a poco" los sindicatos le abren participación a la mujer.







