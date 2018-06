La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Importante jornada de atención a pequeñas y medianas empresas de la ciudad







La actividad, que fue impulsada por el Ministerio de Producción de la Nación. Dueños de Pymes de la región conocieron los beneficios de las sociedades de garantía recíproca y participaron de mesas de asistencia técnica. Una numerosa cantidad de dueños y representantes de pequeñas y medianas empresas de Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Escobar y Lima, participaron de una jornada informativa impulsada por el programa "Casas de la Producción", dependiente del Ministerio de Producción de la Nación En tanto que, a nivel local, la actividad – realizada en el Salón Blanco del HCD- contó con el acompañamiento de la Agencia de Desarrollo Campana y la Secretaría de Producción, Turismo y Empleo del Municipio. "Desde el Municipio nos sentimos muy satisfechos con la creación de espacios como estos. Acá podrán no solo intercambiar experiencias sino también llevarse herramientas que muchas veces no conocen. Les serán útiles para favorecer el crecimiento de sus Pymes", comentó Fabio Hernández, secretario de Producción, Turismo y Empleo, durante la apertura. Y recalcó que "la gestión del intendente Abella está a disposición de las Pymes para darle lo que sea necesario para que logren desarrollarse. Eso en definitiva es la manera de brindar empleo genuino". Raúl Urbano –asesor local de Casas de la Producción- que fue uno de los oradores de la jornada brindó detalles de cuáles son las herramientas, beneficios y programas que impulsa el Ministerio de Producción. A continuación, Elida Domínguez, responsable de la sucursal Zona Norte de Garantizar, expuso las principales características de las sociedades de garantía recíproca. Durante su presentación enumeró las diversas opciones de financiamiento disponibles. Para cerrar hubo mesas de asistencia técnica donde especialistas de diversas entidades respondieron de manera personalizada cada una de las inquietudes de los emprendedores presentes. Se encontraban presentes brindando asesorías referentes del Ministerio de Producción de la Nación, de los bancos Nación y Provincia, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Consejo Federal de Inversiones y el Municipio de Campana Al finalizar la actividad, en diálogo con los medios, Urbano aseguró que el objetivo del Ministerio de Producción "es ayudar a las Pymes a que crezcan y tengan mayor competitividad". En este sentido, subrayó que "hay un abanico de opciones para que se sientan no solo acompañadas sino también bien asesorada con alternativas de progreso". Por su parte, el Director Provincial de Desarrollo Productivo Territorial, Gustavo Ganchegui, destacó el éxito de la convocatoria y remarcó la importancia de promover políticas económicas que les permitan crecer. "El financiamiento es muy importante, pero también lo es cada uno de los cambios que hemos impulsados desde nuestras áreas", cerró. Por último, Juan Eduardo Iglesias, gerente de capacitación y empleo de la GECAL San Martín, explicó que "no solo se trata de ofrecer líneas de financiamiento sino también de acompañar a través de capacitaciones. Estamos para ayudar a resolver situaciones laborales a cada empleador".

La jornada se realizó en el Salón Blanco del HCD.





Raúl Urbano, asesor local de Casas de la Producción, que fue uno de los oradores.





Hernández destacó que la gestión del intendente Abella está a total disposición de las Pymes.

