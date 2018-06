José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es indudable que el gobierno está pasando por su peor momento desde que asumió a fines del año 2015. Esto es así porque la realidad le está demostrando en carne propia que su discurso de las buenas ondas no alcanza, no ya para evitar las previsibles reacciones que despierta su política económica, sino ni siquiera para atenuarla. Para colmo de males tampoco consigue la más mínima ayuda de aquellos sectores a los que viene favoreciendo desde el primer día como sucedió con los exportadores de soja que se pusieron en pie de guerra ante la mera insinuación de posponer las futuras rebajas de las retenciones e incluso amenazaron con reeditar la tristemente recordada mesa de enlace, o cuando hicieron oídos sordos cuando les pidió vía Lilita Carrió que traigan los dólares de sus exportaciones al país, o sea que se les pide que dejen de aprovecharse de las dádivas que ellos mismos les otorgaron. A esto hay que agregar que los "fondos buitres", amigos de Luis Caputo, levantaron vuelo más temprano de lo esperado. Nadie ignoraba que un nuevo stand-by con el FMI iba a provocar el rechazo de la mayoría de la población, lo que parece que el gobierno no previó es la magnitud de ese rechazo que según todas las encuestas supera el 80% y que por lo tanto incluye a buena parte de los votantes de cambiemos que se sienten estafados. Este rechazo se verificó en la impresionante movilización del 25 en el obelisco. Resulta ilustrativo que el economista Miguel Angel Broda, a quien nadie puede acusar de "populista", dijo que "El ajuste tiene que acompañarse con comedores abiertos los 7 días (de la semana) las 24 horas", que es lo mismo que decir que grandes sectores de la población no van a tener ni para comer, es que él sabe lo que significa el ajuste que se viene de la mano del FMI. Por de pronto ya se anunció que la nueva central nuclear en Atucha y que iba a significar para la zona muchos puestos de trabajo y una gran inyección económica no se va a hacer. Sobre llovido mojado. Ante este panorama el gobierno está planificando la represión a la protesta social a gran escala y es por eso que el presidente ya manifiesta abiertamente que el ejército deberá intervenir en cuestiones internas pese a que la ley se lo prohíbe. Como la frutilla del postre, el Congreso aprobó la ley en contra de los tarifazos y por lo tanto a favor de la gente. Hay que agregar que estas exorbitantes tarifas provocan una mayor brecha entre ricos y pobres dado que estos, en general, no poseen artefactos de última tecnología que consumen mucho menos que los anteriores. Eso sí, son mucho más caros. Aunque canse, Macri sigue con la cantinela de "la pesada herencia" que nos llevaba al filo del desastre total. Muchos no pueden evitar acordarse de aquella frase dicha por el dictador chileno Augusto Pinochet en 1973 poco después del golpe que derrocó al entonces presidente de Chile Salvador Allende y que repitiera Jorge Rafael Videla tres años después, "Ayer estábamos al borde del abismo, hoy hemos dado un paso hacia delante".

Un paso hacia delante

Por José Abel Perdomo

