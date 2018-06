La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Broder Bastos en Bisellia







El cantautor brasileño se presenta ésta noche por primera vez en la ciudad trayendo consigo ritmos propios del país limítrofe. Conocido por ser bajista de "Ciro y Los Persas", la banda que lidera el ex "Los Piojos", Ciro Martinez, Broder presentará en Campana una faceta totalmente diferente. Buscando conectar con el público a través de ritmos como la samba y el bossa, su música está influenciada tanto por su cultura natal como por su extenso paso por nuestro país, al que arribó por primera vez en 1992. Su álbum debut, el único por el momento, "Pequeño Grande Mundo", está disponible en Spotify. "Grabé los temas para que no caduquen", afirma. En diálogo con LAD antes del show, Broder contó que además de los temas grabados, adelantará canciones del disco nuevo y si da el tiempo, también hará covers: "Mi trabajo no tiene una palabra que lo defina, tocaré desde reggae a funk. Eso es la JamB, un movimiento que mezcla estilos diversos del cual formó parte hace años y que estoy tratando de introducir a la Argentina". La entrada puede conseguirse en la puerta del bar a partir de las 21 horas por 200$.



