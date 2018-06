La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Juegos Bonaerenses:

Handball; el Colegio Dante Alighieri clasificó tres equipos al Regional







Damas y Varones Sub 16 y Varones Sub 18 se suman al equipo de Damas Sub 18 del Colegio Santo Tomás de Aquino para la próxima instancia de la competencia. La etapa local de Handball de los Juegos Bonaerenses 2018 continuó el pasado lunes. Y luego que el Colegio Santo Tomás de Aquino clasificara su equipo de Damas Sub 18, los restantes boletos a la instancia Regional quedaron en poder del Colegio Dante Alighieri, que avanzó con sus categorías Varones Sub 18 y Damas y Varones Sub 16. Con la organización de la Dirección de Deportes del Municipio, la jornada se desarrolló en el gimnasio Pascual Sgro del Club Ciudad de Campana y tuvo los siguientes resultados: VARONES SUB 18. En esta categoría se definió la competencia que había comenzado la semana anterior con la participación de cinco equipos. Y en el choque entre los ganadores de las Zonas A y B, el Colegio Dante Alighieri superó por 35 a 11 a la Escuela Técnica Roberto Rocca para sellar su pase al Regional. DAMAS SUB 16. En esta categoría participaron cuatro equipos, que se dividieron en dos llaves. En una de ellas, el Colegio Santo Tomás de Aquino venció 21 a 6 al Colegio San Roque; mientras que en la otra, Dante Alighieri superó 16-3 al Aníbal Di Francia. En la final, el equipo Azzurro derrotó 22-8 a "la Santo" para consagrarse a nivel local y quedarse con el boleto al Regional. VARONES SUB 16. Se presentaron tres equipos en esta categoría. En primera instancia, el Colegio Santo Tomás de Aquino superó 30 a 15 a la Escuela Técnica Luciano Reyes. Posteriormente, en el duelo por el pase a la etapa Regional, "la Santo" no pudo con la Dante Alighieri, que venció 16-13 y avanzó a la próxima instancia.

EN EL CLUB CIUDAD. LOS PARTIDOS SE DISPUTARON EN EL GIMNASIO PASCUAL SGRÓ. EN VÓLEY LIBRE AVANZÓ EL CCC Otra disciplina que comenzó a disputar su etapa Local de estos Juegos Bonaerenses 2018 fue el Vóley Libre en su categoría Sub 18. Y la jornada realizada en el Club Ciudad de Campana dejó las clasificaciones de los equipos de la propia entidad Tricolor a la instancia Regional. En Damas, el CCC superó 2-0 al conjunto del Colegio Armonía, mientras que en Varones se impuso por el mismo marcador sobre el combinado de la Escuela Técnica Roberto Rocca. La instancia local de Vóley continuará el próximo jueves 14 en el CCC, cuando se disputen las eliminatorias de las categorías restantes.

