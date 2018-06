La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Voley:

Por la 10ª fecha de la División de Honor, el Tricolor enfrentará al único equipo que todavía no ganó en esta temporada con la posibilidad de trepar a la segunda posición. Esta noche se pondrá en marcha la 10ª fecha de la División de Honor, máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), con el partido que Ciudad de Campana disputará como visitante frente a Bella Vista. El Tricolor acumula seis victorias consecutivas, llegó a los 19 puntos y, de esa manera, se instaló en la tercera posición del campeonato, a cuatro unidades del líder, Universidad Abierta Interamericana, aunque con un partido menos en su haber (el CCC tiene pendiente su juego frente a River Plate). En su última presentación, el pasado martes, los dirigidos por Miguel Mudir superaron 3-1 a Náutico Hacoaj como locales y ahora se medirán frente al único equipo que todavía no ganó esta temporada. Es que Bella Vista suma ocho derrotas en ocho presentaciones. La última ocurrió el jueves, cuando cayó 3-1 ante Municipalidad de Lomas de Zamora por la novena fecha. La disputa parcial de esa novena jornada se completó con el triunfo 3-2 del líder UAI sobre el escolta Estudiantes de La Plata; la victoria 3-0 de Ferro Carril Oeste como visitante ante Estudiantil Porteño; y el triunfo 3-1 de San Lorenzo ante la Universidad de Buenos Aires. En tanto, quedaron postergados tres encuentros: Boca Juniors vs Vélez Sarsfield; Ciudad de Buenos Aires vs Club Italiano; y UNLaM vs River Plate. Entonces, las posiciones quedaron de la siguiente manera 1) Universidad Abierta Interamericana, 23 puntos; 2) Estudiantes de La Plata, 20 puntos; 3) Ciudad de Campana, 19 puntos (-1PJ); 4) Ciudad de Buenos Aires, 17 puntos (-2PJ); 5) Boca Juniors, 17 puntos (-1PJ); 6) Ferro Carril Oeste, 15 puntos (-1PJ); 7) River Plate, 13 puntos (-2PJ); 8) Club Italiano, 12 puntos (-2PJ); 9) Municipalidad de Lomas de Zamora, 12 puntos (-2PJ); 10) Vélez Sarsfield, 10 puntos (-2PJ); 11) Náutico Haocaj, 9 puntos; 12) San Lorenzo, 8 puntos (-3PJ); 13) Estudiantil Porteño, 4 puntos (-1PJ); 14) Universidad de Buenos Aires, 3 puntos (-1PJ); 15) UNLaM, 1 punto (-3PJ); 16) Bella Vista, 0 puntos (-1PJ). La 10ª fecha solo tendrá otros dos encuentros este fin de semana: Estudiantil Porteño vs Ciudad de Buenos Aires y Universidad de Buenos Aires vs Boca Juniors. En tanto, por la disputa de los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018", fueron postergados: Club Italiano vs Universidad Abierta Interamericana; Ferro Carril Oeste vs Vélez Sarsfield; Náutico Haocaj vs UNLaM; y River vs San Lorenzo.

