Luego de no tener actividad el pasado fin de semana, los Varones disputarán mañana un duelo clave frente a Universidad de Luján "C", mientras que las Damas enfrentan esta tarde a Villa Modelo. Ambos partidos se juegan en el CCC. Después de no haber tenido actividad por la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) el pasado fin de semana, los equipos de Primera División del Campana Boat Club retomarán la competencia en sus respectivas categorías este fin de semana. VARONES. La Primera Caballeros tendrá mañana domingo un compromiso clave en su lucha por la primera posición de la Sexta División: enfrentará como local a Universidad de Luján "C" en un partido que se jugará desde las 19.30 horas en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. Los dirigidos por Eduardo Godoy obtuvieron siete victorias en siete presentaciones y de esa manera comandan la tabla de posiciones con 21 puntos, misma cantidad que suma UNLu, aunque con un partido más. En su último encuentro, el CBC derrotó 39 a 29 a Temperley como visitante por la séptima fecha, mientras que en sus últimas presentaciones, UNLu cosechó un empate (22-22 con All Boys en la séptima jornada) y una victoria (31-21 sobre Temperley en la octava). Esa octava fecha, en la que el CBC quedó libre, se completó con los siguientes resultados: Instituto San Pablo Wilde 22-24 All Boys; Platense "B" 26-21 Banfield "B"; y Municipalidad de Lomas de Zamora 22-29 Auxiliar Merlo "B". De esta manera, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: 1) Campana Boat Club, 21 puntos; 2) UNLu "C", 21 puntos; 3) Auxiliar Merlo "B", 19 puntos; 4) All Boys, 16 puntos; 5) Instituto San Pablo Wilde, 13 puntos; 6) Temperley, 13 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 12 puntos; 8) Defensores de Moreno, 12 puntos; 9) Platense "B", 10 puntos; 10) Muñiz "B", 9 puntos; 11) Banfield "B", 9 puntos; 12) Bomberos de La Matanza, 5 puntos. En esta novena fecha, además de Boat Club vs UNLu "C", también se enfrentarán: Temperley vs Instituto San Pablo Wilde; All Boys vs Bomberos de La Matanza; Defensores de Moreno vs Platense "B"; y Banfield "B" vs Lomas de Zamora. Quedan libres: Muñiz "B" y Aux. Merlo "B". DAMAS. La Primera Damas del Campana Boat Club recibirá esta tarde a Villa Modelo por la novena fecha de la Cuarta División de la FEMEBAL en un partido que se disputará desde las 19.30 en el Club Ciudad de Campana. Las chicas dirigidas por Eduardo Godoy llegan a este encuentro luego de sumar dos victorias consecutivas: 21-20 a Banfield por la octava jornada y 19-14 a Municipalidad de Escobar en el reprogramado de la séptima. De esta manera, las Celestes llegaron a los 15 puntos y se ubican en la octava posición de la tabla liderada por Nuestra Señora de Luján "B", que tiene 24 unidades. Y frente a Villa Modelo tendrán una buena oportunidad de seguir sumando: es que se trata de un rival que apenas logró un triunfo en ocho presentaciones y, por ello, se ubica en el anteúltimo puesto. Las posiciones de la Cuarta División son las siguientes: 1) Nuestra Señora de Luján "B", 24 puntos; 2) Villa Calzada, 21 puntos; 3) CEDEM Caseros, 21 puntos; 4) Club Burzaco, 20 puntos; 5) Vélez Sarsfield "B", 18 puntos; 6) Municipalidad de Ensenada, 16 puntos; 7) Banfield, 16 puntos; 8) Campana Boat Club, 15 puntos; 9) San Lorenzo, 14 puntos; 10) Municipalidad de Almirante Brown, 14 puntos; 11) Municipalidad de Escobar, 14 puntos; 12) All Boys, 12 puntos; 13) Villa Modelo, 10 puntos; 14) Lamadrid, 9 puntos. En esta novena fecha, además de Boat Club vs Villa Modelo, también juegan: San Lorenzo vs Lamadrid; Alte Brown vs Escobar; Burzaco vs Banfield; CEDEM Caseros vs Ensenada; Ntra Señora de Luján vs Villa Calzada; y All Boys vs Vélez "B".

