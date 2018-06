La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Hóckey sobre Césped:

Las Celestes acumulan cinco victorias en fila y tratarán de no perder terreno en su lucha con Universitario La Plata "C". Por la novena fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano, las chicas del Campana Boat Club recibirán hoy a Ferro Carril Oeste "C". El partido de Primera División se jugará en la cancha "Héctor Tallón" desde las 16 horas, mientras que en la previa se disputarán los encuentros de divisiones inferiores (desde Novena a Quinta División, a partir de las 9) y el de Intermedia a las 14:30. A priori, parece ser una oportunidad inmejorable para el equipo del coach Adrián Zottola para no perderle pisada al líder Universitario de La Plata "C" (las chicas platenses tienen 22 puntos, mientras que las campanenses suman 19, pero con un partido menos). Las del CBC están en racha, en un gran nivel, serán locales y jugarán contra el equipo que marcha último en la tabla de posiciones, que aún no ganó en los 7 partidos que disputó y que solo tiene 2 puntos. Para las chicas Celestes, este encuentro ante Ferro será también el primero de dos que tendrán antes de recibir a Universitario La Plata "C" (el otro será como visitante frente a St Brendan´s), en lo que asoma como el gran duelo de esta primera rueda y el partido que puede marcar qué equipo se queda con el liderazgo. El resto de la novena fecha de esta Zona 4 se completa con los siguientes partidos: Quilmes "C" vs. Universitario De La Plata "C"; Country Mi Refugio vs. San Fernando "D"; Deportiva Francesa "B" vs. Nueva Chicago; Sociedad Alemana de Lomas De Zamora "B" vs. San Luis "B"; Camioneros "B" vs. Luján Rugby Club; y St. Brendan´s "B" vs. Quilmes ´´D´´. Los Varones reciben mañana a Racing Este domingo, la Primera Caballeros del Campana Boat Club buscará sumar sus primeros puntos en el actual campeonato de la Primera B2 del Torneo Metropolitano cuando reciba a Racing Club de Avellenada. Hasta el momento, los Varones del CBC sólo han cosechado derrotas, pero esta vez enfrentarán a un rival que también llega golpeado: Racing acumula cuatro derrotas consecutivas, y sólo ha sumado tres puntos en lo que va del torneo.

