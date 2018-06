El conjunto Tricolor buscará su sexta victoria consecutiva en la Tercera División de la URBA.

Por la sexta fecha de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana visitará esta tarde a Beromama en busca de su sexta victoria consecutiva en el arranque de esta temporada.

El equipo dirigido por César Gigena es el único líder de la Zona B con 24 unidades, mientras que su rival de hoy marcha en la cuarta posición con 15 puntos.

En su última presentación, antes del descanso del pasado fin de semana, el Tricolor superó 44-20 como local a Sociedad Hebraica.

En esa misma jornada, Beromama cayó 31-24 como visitante frente a Los Pinos, escolta del equipo de nuestra ciudad en la Zona B.

Por esta sexta fecha también jugarán: Sociedad Hebraica vs Mercedes Rugby; Almafuerte vs Rivadavia de Lobos; Ezeiza Rugby vs Berisso Rugby; y Floresta Rugby vs Porteño de General Rodríguez. Libre quedará Los Pinos.

En tanto, las posiciones de la Zona B se encuentran de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 24 puntos; 2) Los Pinos, 20 puntos; 3) Mercedes Rugby, 19 puntos; 4) Beromama, 15 puntos; 5) Floresta Rugby, 10 puntos; 6) Berisso Rugby, 9 puntos; 7) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 8) Rivadavia de Lobos, 5 puntos; 9) Porteño de General Rodríguez, 4 puntos; 10) Almafuerte, 1 punto; 11) Ezeiza Rugby, 1 punto.