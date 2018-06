La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/jun/2018 Fútbol 7:

La Chancleta de Neymar, puntero de la Zona A, es el único equipo con puntaje ideal. En la Zona B lidera Anden 938. El pasado sábado se disputó la quinta fecha de la primera fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana. Y tras esta jornada, La Chancleta de Neymar, líder de la Zona A, quedó como el único equipo que se mantiene con puntaje ideal, con cinco victorias en cinco presentaciones. En tanto, en la Zona B, el puntero es Anden 938 con 13 unidades. El resumen de lo que dejó la quinta fecha es el siguiente: Zona A -La Unión 4 - Paso a Paso/Carcare 4. Goles: Tomás Mumper (4) (LAU); Fernando Cecco (2), Mauricio Romero y Augusto Puzzo (PAP). -CYL 0 - Bolskaya 3. Goles: Cristián Cotto (3) (BOL). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 0 - Inmobiliaria Dacunda 2. Goles: Lucas Quiroga (2) (ID). -Rossi Producciones 4 - OLC Combustibles 3. Goles: Nicolás Monney (2), Matías Rojas y Gastón Ruffo (ROP); Luciano Nicolino (2) y Juan Cruz Lugani (OLC). -Humilde Team 0 - Lubricentro El Changuito 3. Goles: Kevin Fox (2) y Paulo Espíndola (LEC). -Plegadoras Migueles 1 - La Chancleta de Neymar 4. Goles: Carlos Blanco (PLE); Nicolás Bravo (2), Sebastián Alloggio y Patricio Cataldo (LCN). -Saca Chispa FC 1 - Metalúrgica Gapsof 4. Goles: Luis Loyola (SCFC); Luciano Gambini, Juan Pablo Moreira, Brian Aranda y Alan O´Reilly (MG). -Inmatel FC 1 - Interacero 1. Goles: Lucas Costa (INM); Tomás Gatti (INT). POSICIONES: 1) La Chancleta de Neymar, 15 puntos; 2) Interacero, 13 pts; 3) Inmobiliaria Dacunda, 13 pts; 4) Metalúrgica Gapsof, 12 pts; 5) Lubricentro El Changuito, 12 pts; 6) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 10 pts; 7) Paso a Paso, 10 pts; 8) Humilde Team, 7 pts; 9) Bolskaya, 7 pts; 10) Inmatel FC, 4 pts; 11) La Unión, 3 pts; 12) Plegadoras Migueles, 3 pts; 13) OLC Combustibles, 3 pts; 14) Rossi Producciones, 3 pts; 15) CyL, 0 pts; 16) Saca Chispas FC, 0 pts. PRÓXIMA FECHA. Este sábado 2 de junio se disputará la sexta jornada de esta Zona A con los siguientes partidos: Lubricentro El Changuito vs. Saca-Chispa FC (14.00); Paso a Paso vs. Inmatel FC (15.10); La Chancleta de Neymar vs. La Unión (15.10); Metalúrgica Gapsof vs. Plegadoras Migueles (16.20); Inmobiliaria Dacunda vs. Bolskaya (17.30); Interacero vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra (17.30); OLC Combustibles vs. Humilde Team (18.40); y CyL vs. Rossi Producciones (19.50). ZONA B -Carnicería Belén 5 - Rocamora FC 2. Goles: Diego Barrios (4) y Federico Unrein (CAB); Gustavo Benítez (2) (RFC). -Paliza Táctica 1 - Lavadero Mr. Wash 4. Goles: Jonathan Schapert (PAL); Nicolás González (2), Gerardo Riva y Daniel Miño (LMW). -Hierros Campana 0 - Criscar Premium 0 -Deportivo Malbec 1 - Amigos de Ronaldo 1. Goles: Maximiliano Castro (DEM); Bruno Santini (ADR). -Shalke 04 - LAD 1. Gol: Nicolás Bordenave (LAD) -La20 2 - Branca FC 0. Goles: Tadeo Mc Intyre y Lucas Barrios (LA20). -Gallego Automotores 3 - Mirtha La Pantera 0. Goles: Facundo Fernández, Facundo Rambaud y Hugo Andrusyszyn (GAU). -Anden 938 7 - Actis Seguros 2. Goles: Martín Baigorri (3), Jonathan Boscoso (2) y Nicolás Cossali (2) (AND); Luis Funes (2) (ACS). POSICIONES: 1) Anden 938, 13 puntos; 2) Branca FC, 12 pts; 3) Lavadero Mr. Wash, 10 pts; 4) Hierros Campana, 9 pts; 5) La 20, 9 pts; 6) Paliza Táctica, 8 pts; 7) Criscar Premium, 7 pts; 8) LAD, 7 pts; 9) Gallego Automotores, 6 pts; 10) Carnicería Bélen, 6 pts; 11) Amigos de Ronaldo, 5 pts; 12) Shalke 04, 5 pts; 13) Deportivo Malbec, 3 pts; 14) Mirtha La Pantera, 2 pts; 15) Rocamora FC, 2 pts; 16) Actis Seguros, 0 pts. PRÓXIMA FECHA. Este sábado 2 de junio se disputará la sexta jornada de esta Zona B con los siguientes partidos: La 20 vs. Gallego Automotores (14.00); LAD vs. Branca FC (15.10); Anden 938 vs. Shalke 04 (16.20); Lavadero Mr. Wash vs. Hierros Campana (16.20); Amigos de Ronaldo vs. Carnicería Belén (17.30); Rocamora FC vs. Paliza Táctica (18.40); Criscar Premium vs. Actis Seguros (18.40); y Mirtha La Pantera vs. Deportivo Malbec (19.50). GOLEADORES Los máximos artilleros del torneo son: 1) Facundo Fernández (Gallego Automotores), 8 goles; 2) Cristián Cotto (Bolskaya) y Tomás Gatti (Interacero S.A), 7 goles; 4) Jonathan Boscoso (Anden 938) y Julián Rodríguez (Hierros Campana), 6 goles; 6) Tomás Mumper (La Unión), Martín Baigorri (Anden 938), Nicolás Bravo (La Chancleta de Neymar), Pablo Moreira (Paliza Táctica) y Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 5 goles.

