Breves Deportivas

ARGENTINA EN BARCELONA: la Selección Argentina realizó ayer un doble turno de entrenamiento.- AMISTOSOS PREPARATORIOS: Camino al Mundial, Francia superó 3-1 a Italia y Colombia igualó 0-0 con Egipto.- JUEGOS ODESUR: Argentina cosechó ayer cuatro medallas de oro y llegó así a las 19 preseas doradas.- JUEGAN DELPO Y PEQUE: hoy se presentarán los dos argentinos que continúan con vida en el polvo de ladrillo de Ronand Garros. WARRIORS PEGARON PRIMERO: los Golden State Warriors superaron a los Cleveland Cavaliers.-

AMISTOSOS PREPARATORIOS

Camino al Mundial de Rusia, ayer se disputaron dos amistosos internacionales: Francia superó 3-1 a Italia con goles de Umtiti, Griezmann y Dembele, mientras que Colombia igualó 0-0 con Egipto.

En tanto, hoy habrá otros cinco encuentros, entre los que se destaca para Argentina el duelo que sostendrán Islandia, el rival del debut, y Noruega. Además, también jugarán: Alemania vs Austria; Inglaterra vs Nigeria; Suecia vs Dinamarca; y Bélgica vs Portugal.

JUEGOS ODESUR

Argentina cosechó ayer cuatro medallas de oro y llegó así a las 19 preseas doradas en los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018". Las conquistas llegaron a través de la Selección Masculina de Vóley; del ciclista Cristian Greve en el Omnium; y de María José Vargas, quien se quedó con dos oros en Racquetbol: uno en individual femenino y otro en doble femenino junto a Natalia Méndez.

De esta manera, Argentina suma 78 preseas (19-27-32) y se mantiene en el quinto lugar del medallero que encabeza Brasil (45-30-30: 105), seguido por Colombia (41-35-34: 110), Venezuela (21-28-28: 77) y Chile (20-16-27: 63).

JUEGAN DELPO Y PEQUE

Por la tercera ronda de Roland Garros, hoy se presentarán los dos argentinos que continúan con vida en el polvo de ladrillo parisino: Juan Martín Del Potro enfrentará al español Albert Ramos en el último turno del Court Philippe-Chatrier; mientras que Diego Schwartzman se medirá con el croata Borna Coric en el segundo turno de la cancha 18 del complejo ubicado en el Bois de Boulogne.

WARRIORS PEGARON PRIMERO

En el primer juego de la final de la NBA, los Golden State Warriors superaron 124 a 114 a los Cleveland Cavaliers en tiempo suplementario.

El segundo encuentro de esta serie final se jugará mañana a las 22 horas, nuevamente en el Oracle Arena de Oakland.

ARGENTINA EN BARCELONA

En su primera jornada de práctica en tierras catalanas, la Selección Argentina realizó ayer un doble turno de entrenamiento en el predio Joan Gamper del Barcelona FC.

Bajo la coordinación del PF Jorge Desio, las acciones empezaron a la mañana con ejercicios de coordinación y potencia. Luego, y a lo largo de una hora, Sampaoli ordenó movimientos tácticos para seguir aceitando la idea de juego que su equipo buscará plasmar el sábado 16 de junio, cuando debute en el Mundial ante Islandia en Moscú.

Por la tarde, al fin hubo fútbol. Divididos en dos grupos, los 23 convocados por Sampaoli hicieron un ensayo 11 contra 11 ante los sparrings que están a cargo del asistente Sebastián Beccacece.