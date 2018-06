Qué es un orzuelo?

Un orzuelo es un pequeño absceso (acumulación dolorosa de pus) en el párpado, es generalmente causado por una infección de uno o más de los folículos de las pestañas (la raíz de la pestaña) en el párpado.

Los síntomas de un orzuelo incluyen:

El orzuelo puede irritar el ojo, haciendo que lagrimee y se puede sentir que hay algo en el, como cuando una pestaña cae en la superficie del ojo.

La superficie sobre el orzuelo puede romperse, liberando pus, o la hinchazón puede desaparecer sin estallar el orzuelo. Esto último sucede cuando el sistema inmunológico del cuerpo es capaz de controlar la infección.

Si el pus drena fuera del orzuelo, el bulto desaparece con bastante rapidez. De lo contrario, la hinchazón puede tomar más tiempo para bajar.

Causas del orzuelo: Un orzuelo es causado generalmente por una infección producida por la bacteria estafilococo. La inflamación de los párpados o blefaritis puede también aumentar el riesgo de formación de orzuelos. Infección de un folículo de la pestaña. Los folículos son los pequeños agujeros de donde nacen las pestañas.

Infección de la glándula sebácea. Esta glándula está unida al folículo de la pestaña y produce una sustancia aceitosa llamada sebo que lubrica la pestaña para evitar que se sequen Infección de la glándula apocrina. Estas son glándulas productoras de sudor que desembocan en el folículo de la pestaña; el líquido que secretan se une a la película lagrimal que cubre el ojo y evita que el ojo se seque.

Tratamiento del orzuelo: La mayoría de los orzuelos mejoran sin tratamiento en unos pocos días o semanas, sin embargo, debido a lo doloroso que puede ser, muchas personas buscan cómo curar un orzuelo rápidamente.

Los orzuelos internos son los más dolorosos y pueden durar un poco más. Puede utilizar las siguientes medidas para aliviar las molestias:

Aplicación de compresas calientes: El uso de "compresas" calientes pueden ayudar a aliviar el dolor y también pueden ayudar a deshacerse de la infección. Una compresa caliente es una pieza de material (como bolas de algodón o un pedazo de tela) que se calienta en agua. El material caliente y húmedo se coloca en el párpado durante varios minutos, hasta que se enfría, y luego se reemplaza con otra compresa. Esta aplicación se repite varias veces al día.

Uso de antibióticos: A veces, los ungüentos antibióticos pueden ser necesarios y, ocasionalmente, la persona necesitará antibióticos orales.

Uso de cirugía: En algunos casos, un orzuelo tendrá que ser abierto (drenado) por un médico haciendo una pequeña incisión sobre el absceso para permitir que salga el pus.

Uso de medicamentos para el dolor: Si el orzuelo es muy doloroso, los analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno pueden aliviar el dolor.

Recomendaciones generales

Si el bulto sigue siendo doloroso y caliente al tacto después de unos días, pídale a su médico que revise su ojo. NO intente apretar un orzuelo como si fuera una espinilla o barro de la cara. Deje que el orzuelo drene por su cuenta. NO use lentes de contacto ni use maquillaje para los ojos hasta que el área se haya curado.