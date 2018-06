Tarifas: aumentos, veto y repercusiones

NOTICIAS RELACIONADAS: Tarifas: aumentos que no frenan, bolsillos que no dan más Naftas: el nuevo aumento llegó a Campana de manera dispar La Auténtica Defensa consultó la posición de políticos de todo el arco ideológico de nuestra ciudad respecto al aumento de tarifas, el veto del presidente Mauricio Macri y los efectos de las subas en la comunidad. SERGIO ROSES Presidente HCD - Cambiemos Cambiemos no fue quien generó el problema de las tarifas. Ahora, lo que se está buscando es transparentarlas gradualmente. Nuestros legisladores presentaron un proyecto alternativo que, en lugar de retrotraer tarifas, propone una rebaja del IVA que se cobra en las facturas. Es otro camino posible para analizar. Considero además que llegó el momento de tener un debate serio y profundo no solamente sobre la política energética sino sobre cómo se repartieron los subsidios durante las administraciones anteriores.

SERGIO ROSES SOLEDAD CALLE Concejal PJ-UC El tarifazo se siente terriblemente en los hogares, los comercios y las pymes. Nos dijeron que eran dos pizzas y terminaron llevándose una parte importantísima de nuestros ingresos. Como si no bastara aquella mentira, nos hacen creer que ya no existen subsidios, pero la realidad es que mientras el Estado dejó en el abandono a los usuarios, los ciudadanos pasamos a subsidiar a las empresas de energía, que son las que ganaron con el tarifazo. Sólo en 2017, Nicolás Caputo, mejor amigo de Macri, ganó 3.493 millones y Marcelo Mindlin, quien compró la empresa de la familia Macri, ganó 5.575 millones. La transferencia de recursos al sector privado es brutal, y las decisiones del presidente benefician a sus amigos mientras nos afecta a todos.

SOLEDAD CALLE AXEL CANTLON Concejal UV Más Campana En mi opinión, los aumentos tarifarios han sido excesivos, superando ampliamente los ingresos de los ciudadanos, y así lo manifestamos en cada oportunidad. La ley vetada, era una ley beneficiosa para los usuarios; pero también hay que reconocer el oportunismo político de los senadores que habían aprobado los aumentos de tarifas en el presupuesto, y ahora los redujeron. Estoy de acuerdo con reducir las tarifas porque la gente no la está pasando bien, pero estoy convencido que la forma como trataron la ley fue un show más de la grieta, que se utilizó para comenzar la campaña electoral del 2019.

AXEL CANTLON MARCO COLELLA Concejal Frente Renovador Nosotros, como toda la oposición, creemos que es sano para la gente que las tarifas se retrotraigan al 1º de noviembre del año pasado. Y si es necesario realizar ajustes sobre las mismas, tiene que ser en un porcentaje similar al que se aumentan los sueldos de los trabajadores. No se puede pagar un porcentaje por encima de ello, porque de esa manera el que termina siendo perjudicado, dañado y pagando las malas decisiones políticas, es el pueblo común. Creo que la manera de solventar el déficit de las tarifas tiene que venir de los que más tienen: el mayor sacrificio en la República Argentina de hoy deben hacerlo los empresarios. No es lo que se está haciendo ahora, y esto genera un gran descontento.

MARCO COLELLA LAUTARO RÍOS Patria Grande No se puede abordar el tema del valor de las tarifas de los servicios públicos, estrictamente los denominados "domiciliarios" (agua, cloacas, energía eléctrica y gas), sin antes tomar posición sobre el rol indelegable y exclusivo del Estado en prestarlos. No es posible aceptar que se los considere una mercancía librada al mercado y sobre la cual un particular puede obtener lucro. Su efectivo goce constituye un verdadero derecho humano del cual nadie puede ser privado, pero a pesar del gran esfuerzo público invertido en montar empresas del Estado que nos supieron brindar una importantísima red de suministro de agua potable y cloacas, tendidos de energía eléctrica y gas, con desprecio se las entregamos a las privatizadas en los noventa y hoy, con un gobierno integrado por esos mismos empresarios, no ocultan su avidez de ganancias y vaya que las dejan. Estas privatizadas nunca mostraron una solo planilla de costos, no informan al consumidor cómo se integra el precio del servicio y lo poco que nos dicen, es que el aumento se destina a inversión, con lo cual, ya sin tapujos, reconocen que ni siquiera corren el más mínimo riesgo empresario dado que el financiamiento de las supuestas obras lo estamos pagando antes de realizarlas y peor aún, los servicios no mejoraron en lo más mínimo, al contrario, son caros y su prestación más ineficiente. El veto presidencial al proyecto de ley que tan solo ponía un límite a la seguidilla de aumentos sin solucionar el problema de fondo, deja a las claras que el gobierno nacional tiene un claro objetivo sobre el cual centra toda su política, "transferir recursos desde las familias hacia las empresas: Hood Robin", según lo reconoció el propio Ministro Dujovne. Nos debemos un gran debate sobre la cuestión y que incluso merece una reforma constitucional, pero entre tanto es vital organizarnos desde la sociedad civil en, por ejemplo, asociaciones de defensa del consumidor y participar activamente tanto en los reclamos como en los lugares de control y decisión, de lo contrario, no habrá salida institucional en este conflicto y lamentablemente ya sabemos quién pone los muertos cuando el diferendo se dirime en las calles. Ya sabemos cómo termina la historia.

LAUTARO RÍOS GUILLERMO BENTANCOURT Frente de Izquierda El veto de Macri a la ley que limitaba el tarifazo, muestra hasta dónde puede llegar este gobierno para atacar el bolsillo de los trabajadores y sectores populares en beneficio de las empresas privatizadas que lucran con los servicios públicos esenciales. También muestra que con el Congreso sólo no alcanza. Desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores planteamos que la salida de fondo es la estatización de la empresas de servicios públicos, bajo gestión de sus trabajadores y controlado por los usuarios populares. Además, consideramos que el ajuste se enfrenta en las calles impulsando la movilización y un verdadero plan de lucha de la CGT y CTA, empezando por un paro general.

GUILLERMO BENTANCOURT

DISTINTAS ORGANIZACIONES INTENSIFICARON SUS RECLAMOS EN TODO PAÍS CONTRA LOS AUMENTOS.

Tarifas: aumentos, veto y repercusiones

Una situación que impacta en los vecinos y también en la política

