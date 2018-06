Naftas: el nuevo aumento llegó a Campana de manera dispar

NOTICIAS RELACIONADAS: Tarifas: aumentos, veto y repercusiones

Una situación que impacta en los vecinos y también en la política Tarifas: aumentos que no frenan, bolsillos que no dan más La Auténtica Defensa relevó ayer las pizarras de las principales estaciones de servicio de la ciudad. El viernes, el Ministerio de Energía de la Nación informó que a partir del sábado 2 de junio los precios finales de las naftas y gasoils aumentan hasta 5% y 4,5% en todo el país. Esta suba en los combustibles incluye el traslado a precios del aumento del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono del 6,7% dispuesto por la AFIP. Lo anunciado ya comenzó a observarse ayer en las pizarras de las estaciones de servicio de nuestra ciudad, aunque con cierta disparidad respecto al último incremento realizado en abril. En las estaciones de Axion energy, los nuevos valores respetaban fielmente lo anunciado por el Ministerio de Energía. Así, la nafta Súper había pasado de 27,97 a 29,35 y la Premium, de 32,85 a 34,47 (un aumento del 4,9% en ambos casos). En tanto, los dos productos diesel se incrementaron un 4,4% y llegaron a 25,76 y 31,61, respectivamente. Diferente era el escenario que presentaba la estación de servicio Shell ubicada en Av. Varela y Jean Jaures. Allí, con respecto a los precios de abril pasado, los incrementos fueron menores, aunque los valores se siguen manteniendo por encima de los de Axion. En Shell, en nuestra ciudad, la nafta Súper pasó de 29,69 a 30,93 (subió un 4,2%), mientras que la Premium trepó solamente 85 centavos y pasó de 34,09 a 34,94 (2,5% de aumento). En cuanto a los productos Diesel, los valores llegaron a 26,05 (1,4% de incremento) y 31,94 (3%), respectivamente. De esta manera, los precios más baratos en nuestra ciudad se encuentran en la YPF ubicada en la ruta Panamericana: allí, las naftas están $29,17 y $33,59, mientras que el Diesel, $25,03 y $30,18. Con estas subas se rompe el acuerdo que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó junto a las máximas autoridades de YPF, Shell y Axion el 8 de mayo pasado para frenar los incrementos en los combustibles por dos meses. Así, el Gobierno y las petroleras sellaron un nuevo acuerdo para trasladar los incrementos de los combustibles en dos subas mensuales consecutivas. De hecho, ya está confirmado que en julio aumentarán otro 3%, al tiempo que no se descarta un tercer incremento en el mes de agosto. En lo que va del año, las empresas aplicaron ya tres aumentos de precios en sus combustibles que acumularon un incremento en promedio de 12%, con variaciones según las marcas y los tipos de productos.



Naftas: el nuevo aumento llegó a Campana de manera dispar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: