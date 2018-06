La agrupación "Vecinos por Campana" se incorpora a "Vamos Campana"

Críticas a la Rendición de Cuentas Desde Vamos Campana se sumaron al debate por la Rendición de Cuentas 2017 del Ejecutivo municipal. "La transparencia de Cambiemos quedó en la oscuridad", aseguraron desde el espacio ciudadano en relación a la desaprobación de la misma por parte de a oposición en el Concejo Deliberante. "Es un duro golpe a la conducción del gobierno Municipal, que quedó en evidencia por la falta de transparencia y la indebida utilización de los recursos con que contaba", señaló Lucía Di Fino, representante de Nuevo Encuentro en Vamos Campana. Por su parte, Ariel Mosqueira afirmó que "quedó claro que la mayoría de las empresas contratadas y los proveedores no serían de Campana". Una situación que lamentó porque consideró que en la ciudad existen "quienes realizan esos mismos trabajos" y porque así se pierde una oportunidad "de crecimiento" para las Pymes locales. Por el último, la exconcejal Karina Vera expresó su decepción porque de "esta gestión" se esperaba "justamente, mayor transparencia" en cuanto a la administración de recursos, "cosa que nunca ocurrió", según su visión. "Nos juntamos muchos vecinos que tenemos un compromiso con la ciudad", aseguró Ruli Galarza, referente de la agrupación que en las últimas elecciones representó al Partido Justicialista y que ahora integrará el espacio ciudadano. Por su parte, durante la presentación del acuerdo, el Presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, llamó a "un proceso de integración entre sectores que piensan parecido y que pongan a nuestra ciudad como máxima prioridad". Si bien este no es un año eleccionario, los movimientos políticos siguen sucediéndose en nuestra ciudad. Y ayer se confirmó lo que en abril pasado adelantó La Auténtica Defensa: la integración de la agrupación "Vecinos por Campana" que conduce Raúl "Ruli" Galarza al espacio ciudadano "Vamos Campana" que reúne a sectores peronistas, radicales y progresistas. Ambos espacios participaron de las últimas elecciones legislativas en 2017: Vamos Campana, con Alejo Sarna como principal candidato, disputó la interna local de Unidad Ciudadana, mientras que Galarza encabezó a nivel distrital la boleta del Partido Justicialista, alineado detrás de la candidatura de Florencio Randazzo. Sin embargo, tras la reunión que confirmó este acuerdo, un integrante de la "mesa chica" del acuerdo deslizó que éste sería el comienzo de algo más grande: "Se está construyendo un gran Frente local", aseguró, al tiempo que reveló que el objetivo es que "los destinos de la ciudad sean conducidos por campanenses". Incluso, ya en abril, Vamos Campana había confirmado la incorporación a su grupo de trabajo de la exconcejal y docente Karina Vera. En cuanto a la reunión en la que se presentó a Vecinos por Campana dentro de Vamos Campana, fue el histórico dirigente peronista Pedro Orquiguil, parte importante de las negociaciones, quien tomó la palabra en el inicio. Destacó "este gran grupo humano" y mostró su alegría por el anuncio formal: "Para mí es una gran satisfacción que lleguemos a este acuerdo de trabajo, donde buscamos desde un principio la incorporación de jóvenes dirigentes a la política. Hoy que muchos desdeñan a la política, queremos reivindicarla, porque la situación que vivimos nos da la pauta de que los ingenieros no resuelven los problemas de la política y los vecinos; son los políticos los que la resuelven. Y acá queremos constituir una nueva clase de dirigentes políticos que trabajen por la ciudad y su gente", sostuvo Orquiguil. "Trabajar en conjunto significa que nos pongamos de acuerdo en las políticas que creemos mejor para Campana, y que sea nuestra ciudad el motivo por el cual trabajemos profundamente", agregó. Por su parte, el Presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, llamó a todos a "un proceso de integración entre sectores que piensan parecido y que pongan a nuestra ciudad como máxima prioridad". "Hoy la vemos deteriorada y necesita de todos nosotros para que vuelva a ponerse de pie", afirmó el referente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Posteriormente fue el turno del máximo referente de Vecinos por Campana, "Ruli" Galarza. "Nos juntamos muchos vecinos que tenemos un compromiso con la ciudad. Me genera una enorme satisfacción de que hoy nos podamos reunir y podamos materializar lo que hace varias reuniones venimos charlando", expresó. "Esto sabíamos que algún día se iba a dar, aunque anteriormente hubo intentos que no se concretaron. Porque todos entendíamos que teníamos que estar juntos para potenciar los que los distintos espacios, que ahora integramos Vamos Campana, somos y tenemos, y podamos así construir una alternativa con credibilidad para el vecino, de gente de bien, trabajadora, y comprometida", agregó Galarza. En tanto, Alejo Sarna habló de "comodidad" al referirse a "este grupo que a diario se agranda". Y se explicó: "Es la palabra que mejor nos describe. Porque nos sentimos cómodos al hablar, al trabajar, al planear actividades, al pensar la política juntos. Y eso habla de la naturalidad con la que este espacio nos contiene en la diversidad y con dirigentes de trayectoria como Karina Vera o Rosana Fratini". Otros dos jóvenes que también tomaron la palabra fueron Carla Navazzotti, referente peronista de Vamos Campana, y Tomás Buzzi, de Vecinos por Campana. "El objetivo de este equipo es trabajar sinérgicamente para recuperar la ciudad", aseguró Navazzotti. "Haciendo política constructiva, porque la gente está cansada de la crítica que destruye y no brinda soluciones a sus necesidades. Nosotros tenemos la difícil tarea de comprender el momento político que vivimos, a las viejas generaciones, pero también a las nuevas, y de planificar a futuro una ciudad mejor, incluyendo a todos y todas, sin importar de donde vengan", agregó. En tanto, Buzzi remarcó que "esta es una buena oportunidad de crear un ámbito de construcción política que no sea la herramienta de algunos que lo único que buscan es asegurarse una banca y un sueldito". En ese sentido, señaló que el objetivo es "un proyecto de ciudad y la construcción de un grupo militante que le dé a Campana todo lo que necesita".

