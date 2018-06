Entre el deseo y la lucha

La literatura y la cuestión social siempre estuvieron ligadas por afinidad electiva. Por eso, al hablar con Sofía Lamarca, escritora y estudiante de Letras, es imposible esquivar cuestiones que nos interpelan en el día a día: el Feminismo, lo marginal y la movilidad social en tiempos de crisis económica.

"Si yo me recibo es contra todo pronóstico. Vengo de clase baja. Mis hermanas fueron las primeras en la familia en terminar el secundario y animarse a un estudio superior. Soy la primera en estudiar en la UBA. Curso con gente que es tercera generación de universitarios, y eso es una desventaja real", me dice Sofía Lamarca (22).

La cita es en Puan, la sede de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pleno Caballito. Ella tiene un hueco de horario: entra a cursar a las 15 por lo que podemos encontrarnos en horas del almuerzo. Me lleva a un aula vacía. La poca luz del cielo nublado y otoñal se filtra por las ventanas y hace juego de sombras en el piso. Nos adueñamos del lugar, y nos sentamos en dos bancos a charlar. Ella apoya su cartera con un pañuelo verde atado en una de sus correas.

PEQUEÑO INFIERNO

Este verano fue entrevistada por La Nación, donde contó su experiencia en el complejo carcelario de Campana enseñando alfabetización digital: programas del paquete Office entre otros. Historias de vida fuertes, algunos días de mucho cansancio pero resultados positivos. Sofía se piensa en el futuro trabajando nuevamente allí: "Me tuve que enfrentar con mis propios prejuicios, aprender a escuchar y a saber cuándo me mentían. Valoro mucho el respeto, en ningún momento alguien se desubicó. Fue un espacio donde tuvieron tiempo para ellos, donde eran nada más y nada menos que alumnos. Una vez, uno de los chicos me agradeció por tratarlo como a alguien normal", dice. Hace una pausa y agrega: "Todos ellos van a salir pronto. Hay que pensarlo hasta por egoísmo. Necesitan tener herramientas para poder reinsertarse en el mundo laboral. Hay que sentarse a escuchar cuales son sus necesidades, lo que tienen para decir porque son personas. Hay presos con enfermedades que en las ciudades están erradicadas, hay condiciones de salud muy precarias. Los mismos pibes me decían que ese lugar era el infierno. No entiendo como hay gente que quiere que chicos de 14 años estén ahí".

CONTRA LA CORRIENTE

La crisis económica no suma a la hora de la vocación: además de viajar cinco horas por día, Sofía tiene que pagar el boleto, los apuntes y la comida. Cuestiones económicas que todos los cuatrimestres ponen en duda su continuidad en la facultad: "Estoy estudiando una carrera que sé nunca me va a dar plata. Esto no es una inversión, es puro gasto todo el tiempo. Esos son los momentos que me pregunto si debería haber hecho otra cosa. Pero me apasiona. Creo que lo que pasa en la academia y lo que pasa en la calle no está disociado, creo en lo que escribo", cuenta sobre el motor que la incita a seguir.

Su primer cuento lo escribió a los 8, a partir de una consigna dada: un culebrón que fascinó a su maestra, quien se lo enseñó a sus colegas. Todo terminó en un pequeño desastre ya que una de ellas, preocupada por los intrincados vaivenes de la historia, llamó a servicios sociales para que visiten a la familia de Sofía. El punto de quiebre fue a los 11, cuando empezó a escribir para ella misma. Todavía recuerda ese primer poema, la chispa que prendió el fuego. Encontró un lugar donde podía materializar sus experiencias con un mundo que nunca parecía cerrar del todo. A partir de allí comenzó el sueño de ser escritora.

A los 17 con el dinero de la beca Siderca, al que accedió por el buen promedio, publicó una tanda de libros con material suyo. El resultado fue un golpe de realidad: todavía tiene en la casa 200 ejemplares sin vender. Aprendió que ninguna editorial vendría a buscarla de la noche a la mañana y que en realidad lo que ella disfrutaba era el acto de escribir y ser leída. Empezó a publicar online y decidió perfeccionarse en lo que tanto amaba sin dejar de escribir sobre las experiencias que la interpelan: "Para mí escribir no es un hobby, es un oficio", sentencia.

ENCONTRAR A WALLY

La autora supo desde temprano que la igualdad y la libertad eran conceptos llenos de grises y matices. En la teoría ella era una más, en la práctica sufría la diferencia. Ese golpe contante contra la pared formó en ella una visión crítica que necesitaba catarsis. La escritura y posteriormente la militancia en el feminismo fueron ese cable a tierra: "Desde muy chica tengo problemas de autoestima, el feminismo me salvo de ese abismo. Sentirme fea, gorda, que no sirvo para nada. Siempre pensé que el mundo no estaba habilitado para mí", dice y sigue: "Habitar un cuerpo más grande que el del resto parecía ser un problema. Nunca me hicieron bulling pero bastaba con verme distinta. El feminismo me hizo dar cuenta que no estaba mal yo, sino un sistema que te habilita si sólo sos como el cuerpo hegemónico. Me di cuenta que me pesaba mucho la gordofobia. Yo no quería cambiar, hacer dietas para que otros me dejen ser. He pasado veranos enteros muriendo de calor porque no me permitía usar vestidos".

Me dice que esa misma mañana volvió a ser víctima de agresión verbal en la calle por parte de un grupo de varones adultos. Una situación que tristemente es habitual en nuestra sociedad. La diferencia, en la que el feminismo es un causal clave, es que Sofía ya no se deja aplastar por esos ataques cotidianos: "Los demás se la van a tener que bancar, como yo me banco que ellos existan".

Sofía demuestra que su militancia no es sólo activa, sino también fundada: se forma para poder seguir ampliando su conocimiento. "Todo lo que pasa en tu cama es político. Para mí es político lo que te habilitás a desear", explica. "Hay un contexto que te habilita a desear determinadas cosas. Si yo habilito mi cuerpo, habilito a que otros lo deseen. Estamos en un contexto que está permitiendo eso. Corporalidades disidentes también merecen y tienen derecho a sentirse deseados y a vivir el placer. Si te pones a pensar que tipo de cuerpo deseas, seguro es el cuerpo hegemónico".

Sobre la actualidad del movimiento en la Argentina, dice: "Me parece muy poderoso ver chicas de 13 y 14 con pañuelos a favor de la ley por la legalización del aborto. Estamos ante una nueva ola de feminismo" y concluye: "Ser feminista es incómodo. Mientras cause incomodidad funciona porque es un movimiento que cuestiona. No quiero perder nunca el pensarme a mí misma, lo necesito todo el tiempo y lo hago con los lentes del feminismo porque ya no puedo hacerlo de otra forma. Una vez que encontraste a Wally no podes dejar de verlo".