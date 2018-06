Reclaman mantenimiento y cuidado para el Centro Recreativo de La Josefa

Los concejales Colella y Romano recorrieron el lugar y señalaron "un deterioro en las instalaciones" del espacio ubicado en Di Luca y Rígoli. El trabajo que el concejal Marco Colella (Frente Renovador) viene realizando con el bloque PJ-Unidad Ciudadana en el ámbito del Concejo Deliberante traspasó esa frontera y encontró al edil recorriendo el barrio La Josefa junto a Rubén Romano. "Fuimos convocados por los vecinos de las proximidades del Centro Recreativo, quienes se encuentran preocupados por la falta de control que existe sobre el lugar" sostuvo Colella respecto al espacio comunitario construido en Di Luca y Rígoli. "El Centro Recreativo fue una buena iniciativa del gobierno local que quedó trunca por la mala administración de los recursos; existe una falta de mantenimiento, cuidado y control por la tarde-noche para evitar que se pierda el objetivo social para el que fue creado", coincidieron los concejales. Según explicó Colella, los vecinos explicaron que viven "a diario" enfrentamientos a piedrazos entre jóvenes y que muchas veces son también víctimas las casas y hasta los vehículos que transitan por la zona. "Existe un deterioro en las instalaciones que se puede apreciar en techos rotos, cielos rasos arrancados, canaletas fuera de lugar, producto de que los jóvenes se suben a los techos y corren o caminan por ellos", comentaron los ediles. "Lo que en principio era un lugar de contención y recreación para los jóvenes termino siendo un problema para los vecinos del barrio", agregaron, al tiempo que aseguraron que "estos espacios de contención son fundamentales para el desarrollo de los barrios y el crecimiento de los jóvenes". En ese sentido, ambos concejales se comprometieron ante los vecinos de La Josefa a presentar juntos proyectos con propuestas de solución en las próximas sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

"El Centro fue una buena iniciativa del gobierno local que quedó trunca por la mala administración de los recursos", aseguraron los concejales.



COLELLA: "LOS BENEFICIOS NO DEBEN SER SOLO PARA LOS COMERCIANTES DE LA AVENIDA ROCCA" Luego de la reunión que comerciantes de la avenida Rocca mantuvieron con el Intendente Sebastián Abella y funcionarios municipales para interiorizarse de los detalles de la eximición que tendrán por la obra que se lleva adelante en la principal arteria comercial de nuestra ciudad, el concejal del Frente Renovador, Marco Colella, pidió ampliar esos beneficios a otros comerciantes campanenses. "Tenemos un proyecto de ordenanza en las comisiones que tenía el mismo objetivo: la eximición de tasas a los comerciantes que vieran afectadas sus ventas por el paso de una obra pública por la puerta de su local, no solo de la Avenida Rocca sino del resto de las calles de la ciudad de Campana", explicó. "Parece que no se trabaja en ordenanzas generales para todos los vecinos, sino solo para un grupo reducido", agregó. Además, solicitó que el Ejecutivo informe cómo se va a aplicar la exención impositiva: "No se sabe si es solo la Tasa de Seguridad e Higiene o todas las tasas que cobra el municipio; se desconoce el porcentaje en que se va a aplicar; y del mismo modo no se informa si es solo para comerciantes de la Rocca o si también beneficiará a quienes tienen sus locales sobre las calles transversales a la avenida". Finalmente, Colella se refirió a la presencia del concejal Axel Cantlon en aquella reunión del Ejecutivo con los comerciantes: "No fue un encuentro abierto. Hubiera sido positivo que el Ejecutivo le dé participación a todos los sectores políticos y no solo a los aliados que se sientan en bancas separadas en el Concejo Deliberante, pero que trabajan juntos fuera del recinto".

Reclaman mantenimiento y cuidado para el Centro Recreativo de La Josefa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: