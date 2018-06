Luego de la reunión que comerciantes de la avenida Rocca mantuvieron con el Intendente Sebastián Abella y funcionarios municipales para interiorizarse de los detalles de la eximición que tendrán por la obra que se lleva adelante en la principal arteria comercial de nuestra ciudad, el concejal del Frente Renovador, Marco Colella, pidió ampliar esos beneficios a otros comerciantes campanenses. "Tenemos un proyecto de ordenanza en las comisiones que tenía el mismo objetivo: la eximición de tasas a los comerciantes que vieran afectadas sus ventas por el paso de una obra pública por la puerta de su local, no solo de la Avenida Rocca sino del resto de las calles de la ciudad de Campana", explicó. "Parece que no se trabaja en ordenanzas generales para todos los vecinos, sino solo para un grupo reducido", agregó. Además, solicitó que el Ejecutivo informe cómo se va a aplicar la exención impositiva: "No se sabe si es solo la Tasa de Seguridad e Higiene o todas las tasas que cobra el municipio; se desconoce el porcentaje en que se va a aplicar; y del mismo modo no se informa si es solo para comerciantes de la Rocca o si también beneficiará a quienes tienen sus locales sobre las calles transversales a la avenida". Finalmente, Colella se refirió a la presencia del concejal Axel Cantlon en aquella reunión del Ejecutivo con los comerciantes: "No fue un encuentro abierto. Hubiera sido positivo que el Ejecutivo le dé participación a todos los sectores políticos y no solo a los aliados que se sientan en bancas separadas en el Concejo Deliberante, pero que trabajan juntos fuera del recinto".

Marco Colella. Foto: Archivo.



Colella: "Los beneficios no deben ser solo para los comerciantes de la avenida Rocca"

