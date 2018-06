UV Más Campana: "Esta gestión Municipal es una fábrica de generar deudores"

Desde la UV Más Campana señalaron que los deudores del municipio alcanzaron un nivel récord: $300 millones en 2017. Destacaron, además, que no se cobraron casi el 50% de las boletas emitiditas de Barrido y Limpieza. Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez, junto al equipo económico de la UV Más Campana, integrado por los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford, profundizaron en los últimos días el análisis de la Rendición de Cuentas 2017 del Ejecutivo Municipal y posaron su mirada sobre "los créditos que tiene el Municipio con terceros". En ese sentido, remarcaron que encontraron que "en el año 2017, los deudores municipales alcanzaron un nivel récord histórico superando los $300 millones". Esto, según explicaron, implica un incremento del 138% respecto al año 2016. El análisis realizado también arrojó "otro punto interesante: no se cobró casi el 50% de las boletas de la Tasa de Barrido y Limpieza que fueron emitidas en 2017". Para el equipo de la UV Más Campana, este "aumento desmedido" de los deudores municipales obedece a varias causas: "En primer lugar, a la desastrosa gestión de cobranzas que tiene el Municipio. Los deudores del municipio crecen año a año y no se observan políticas concretas para mejorar la recaudación. Por otra parte hubo un error estratégico al aumentar las tasas municipales excesivamente en 2016 y 2017, porque estos aumentos hicieron que mucha gente no pudiera seguir pagando sus impuestos y por ende se incrementaran los deudores municipales. Lo lógico hubiera sido que el aumento hubiese sido más moderado para que la mayoría pueda pagar y mantener la base de contribuyentes". De acuerdo a la mirada de la UV Más Campana, "esta situación genera una gran injusticia para el contribuyente que paga religiosamente, porque al no lograr que abonen todos los que deberían, se le recarga siempre el peso del aumento al que paga". En este marco, recordaron los pedidos de informes que presentaron en el HCD para saber quiénes fueron beneficiados por las moratorias. "(Ante esta situación) A la única política que atina el gobierno Municipal es a generar moratorias continuas, que si bien representan un beneficio para el contribuyente que tiene deudas por tasas, todavía no sabemos quiénes han sido beneficiados por este régimen y cómo fueron los resultados del mismo. Estas moratorias pueden dar lugar a la discrecionalidad porque el Municipio puede intimar a algunos contribuyentes de manera selectiva para que paguen sus impuestos y a otros ofrecerles después la moratoria", concluyeron.



UV Más Campana: "Esta gestión Municipal es una fábrica de generar deudores"

