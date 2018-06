La rendición de cuentas propia del Honorable Concejo Deliberante, todavía no ha sido tratada en los medios de comunicación, pero las revelaciones que se hicieron adentro en el recinto viene generando una situación bastante caótica. Los gastos de propaganda del HCD en 2017, no fueron publicidad de las actividades de la institución o de sus autoridades o de los concejales; sino que la propaganda que se pagó con dinero de los impuestos o tasas municipales fue la publicidad del candidato del oficialismo que justamente era el Presidente del HCD. Es decir que, el candidato a concejal Sergio Roses se habría pagado gran parte de su campaña electoral haciendo pasar esos gastos como propaganda del Concejo Deliberante, cuando en realidad eran notas o publicidad propia de su partido o de su candidatura. Prueba de ello son las órdenes de pago que revisamos, y que mencionamos en la sesión, las cuales demuestran que los costos de propaganda se triplicaron en 2017 (pasaron de 700.000 pesos en 2016 a 2.200.000 pesos en 2017), y donde pudimos cotejar la publicidad que se pagó en cada caso. También encontramos la contratación de una asesora legal de los concejales que embolsó 480.000 pesos en 2017 y que hasta el día de hoy no la conoce ningún concejal. Este es un caso que encontramos con la poca información que pudimos cotejar, pero puede haber más en la documentación omitida; y en mi opinión, tengo dudas si esos ñoquis y gastos de publicidad no son un antecedente del actual acuerdo de Cambiemos y UC/PJ, dado que ahora quieren blanquear con la estructura del HCD unos 4 millones de pesos anuales que, tal vez ya antes podrían haber gastado en conjunto. Esa interpretacion es algo que podremos sacar conclusiones en estos días, según la forma en que muestren sus posiciones, frente a algunas propuestas que se tratarán en el HCD. Ante toda esta situación, las comisiones del HCD no funcionan hace dos semanas, y el presidente del HCD no convoca a ninguna reunión de Presidentes de bloque desde hace casi un mes; lo cual simula una institución acéfala. Espero que esta semana empiecen a resolverse estos conflictos y podamos empezar a llevar mejores noticias a los campanenses.





Opinión:

El HCD está en llamas

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: