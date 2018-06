Cómo abrir tu tienda digital paso a paso

Gastón Boechat. Foto: Archivo.

Para que funcione correctamente, existen seis etapas clave antes y después de crear tu tienda "on line". Todos son importantes por igual. Sabemos que en la actualidad ya no es una opción estar o no en internet. Los paradigmas hace tiempo han cambiado y modificado la forma en que la gente está comprando. De hecho, si bien no todos tienen su tienda "on line", usamos internet para comparar, informarnos o convalidad la compra que estamos por hacer. Las inversiones publicitarias en medios digitales a nivel nacional, han superado ampliamente a los medios tradicionales, lo cual ha forzado a los medios tradicionales a reconvertirse, digitalizarse y ofrecer otras alternativas publicitarias. En 2016, el comercio electrónico en la Argentina ha facturado unos 100 mil millones de pesos y estos datos se duplican año tras año. Con más de 40.000 tiendas virtuales en todo el país, la Argentina ha crecido un 16% en 2017, un alza superior a las registradas en México y Brasil. En este marco, la Argentina se consolida como el tercer mayor mercado de comercio electrónico en Latinoamérica, detrás de Brasil y México, que registraron crecimientos menores -9% y 13%, respectivamente, pero tienen un número mayor de tiendas, alrededor de 600.000 y 120.000. Sin duda alguna, todo datos anteriormente expresados son alentadores para la pequeña y mediana empresa, 9 de cada 10 tiendas online, son de PYMES. Con toda esta información es hora que nos pongamos manos a la obra. PASO 1 Con el fin de lanzar tu negocio eficazmente, tienes que responder a una necesidad realizando previamente un Estudio de Mercado. Para ayudarte a validar tu mercado objetivo: 1) Hay que comprobar si se realizan búsquedas para tu producto o servicio. 2) Asegurarse de que el número de búsquedas aumenta en los motores de búsqueda. 3) Estudiar a los competidores con el fin de definir concretamente la plusvalía y los clientes objetivos. 4) Definir el volumen de negocios que se desea alcanzar. PASO 2 Hay que prepara un informe completo. Una vez que se ha definido los objetivos de volumen de negocios, es hora de poner en marcha acciones concretas para abrir la tienda online y contestarte algunas preguntas: ¿Qué tecnología se adapta mejor a tus necesidades? ¿Qué hosting e-commerce elegir para tu web? ¿Cómo es la estructura de tu web? ¿Cuántas categorías tienes? ¿Cuántos productos quieres vender? ¿Qué funcionalidades necesitás? Redactar este informe te permite consolidar tus ideas y obtener respuestas claras por parte de tu proveedor en términos de costes, plazos y viabilidad. También te permite ahorrar tiempo durante la ejecución de tu proyecto al garantizar su realización gracias a instrucciones claras, tanto para vos como para la agencia que desees contratar para que realice el trabajo. PASO 3 Ofrecé soluciones de entrega y de pago adaptadas. Es necesario centrarse en dos elementos que se han vuelto determinantes para el acto de compra: los modos de pago y de entrega. Éstos son responsables del 80% de los abandonos del carrito de la compra. Es, por lo tanto, importante reflexionar atentamente sobre la estrategia para atraer al mayor número posible de clientes. Hay que definir los modos de entrega. En función de la oferta definida, ofrece modos de entrega adaptados a tus clientes objetivo. Entrega a domicilio, en punto de entrega, exprés… Ten en cuenta el tipo de producto que deseas vender y el posicionamiento de precios de tus competidores. Es recomendable ofrecer varias opciones de entrega para complacer al mayor número de clientes. Cuidado: unos gastos de envío muy elevados pueden frenar a los clientes durante la compra. El 43% de los consumidores alude a las opciones de entrega como el principal factor a la hora de decidir en qué web comprar. Empresas como Correo Argentino, Andreani y Oca son empresas que se especializan y pueden ofrecerte soluciones conectadas a tu carro de compras. Hay que considerar que antes de lanzar una actividad internacional, si puedés hacerte cargo de los gastos de envío y de las eventuales tasas de aduanas. En cuanto a los medios de pago, hay múltiples opciones: Tarjeta de crédito, transferencia, Mercado pago, Todo pago… Adaptá tus medios de pago en función del tipo de clientela objetivo. No dudes en ofrecer al menos 3 medios de pago diferentes para satisfacer al mayor número posible de clientes e incitarles a comprar. Decidí previamente qué medios de pago vas a ofrecer para instalarlos y configurarlos. La instalación de un medio de pago por un proveedor puede llevar tiempo, así que prepárala con antelación. PASO 4 Vas a necesitar un software de gestión de stock. Tras instalar los medios de pago y de entrega, debes instalar un erp para tu ecommerce (gestión comercial) que te permita centralizar la gestión de tu actividad. Algunas Agencias Digitales ofrecen carros de compras con este servicio incluido, lo cual simplifica y ahorra mucho tiempo a la hora de manejar el stock de tus productos o servicios. PASO 5 Ahora es hora de dedicar tiempo a la comunicación y al diseño gráfico. En Internet, tenés 10 segundos para atraer a un visitante y para convencerle de quedarse en tu web. Por lo tanto, es muy importante tener una web con un diseño atractivo. También son muy importantes el nombre de la tienda "on line", el logo o incluso la estructura de la web. Podés encargarte vos solo de esta etapa si posees conocimientos o puedes aprovechar el acompañamiento de un diseñador web o Agencia Digital. Siempre, pero siempre, busca profesionales con experiencia, los cuales suelen ser algo más caro, pero a la larga te ahorrarán tiempo y lograrán que tengas una experiencia más dulce y con resultados más sólidos. Es muy importante también optimizar las fichas de productos mediante imágenes de calidad y una descripción detallada. Las fichas deben indicar el nombre del producto, el precio, el IVA, la descripción, las dimensiones, el peso… Ofrecer el mayor número posible de detalles para dar confianza al cliente. Un contenido de calidad también permitirá estar bien posicionado en los motores de búsqueda. PASO 6 Una vez que llegas al final del proceso y la web es eficaz y estética. Ahora hay que atraer a los visitantes para transformarlos en clientes gracias al marketing "on line". Existen varias soluciones para desarrollar una estrategia de marketing: comprar espacios publicitarios en los motores de búsqueda (Google AdWords), espacios publicitarios en las redes sociales (Facebook, Linkedin, etc.) o incluso vender los productos en marketplaces y comparadores de precios. Todas estas palancas de adquisición permitirán ganar visibilidad, atraer a un tráfico cualificado y aumentar rápidamente tu volumen de negocios. También se pueden favorecer las ventas enviando emails automáticos de recuperación de pedidos, ¡y conseguir hasta un 8% de ventas adicionales! La creación de una web de e-commerce implica trabajar con distintos prestatarios (desarrolladores web, diseñadores…) que tendrán seguramente métodos y horarios de trabajo muy diferentes. Es, por lo tanto, muy importante encontrar una solución de e-commerce adaptada a las necesidades de cada uno y capaz de proporcionar una oferta global. En la próxima nota hablaremos de "Fuentes de tráfico para adquirir nuevos clientes". Si tenés alguna duda o consulta podes enviarnos un mail a info@newgraph.com.ar o encontrarnos en nuestras redes como NewGraph Agencia Digital. Gastón Boechat / NewGraph Agencia Digital



Cómo abrir tu tienda digital paso a paso

Por Gastón Boechat

