El costo económico de una medida política no tiene un valor moral en sí, la responsabilidad radica en la decisión política de designar quién asume el costo y quién el beneficio. El impacto inflacionario de la política tarifaria de Cambiemos es un claro retroceso en materia de distribución de la riqueza. Difícilmente un Gran Acuerdo Nacional sería el correlato político de medidas económicas "insuficientes" como el swap de Lebac, peligrosas como el acercamiento al Fondo o impopulares como la reforma previsional y el incremento tarifario para enfrentar la crisis externa o atenuar el déficit fiscal. La semana previa a la votación de la ley anti-tarifazo el oficialismo se comportó de manera incauta. Apenas días después de la convocatoria a todo el arco político fuera de Cambiemos a acompañar la gestión de gobierno, el presidente sintió que podía dar órdenes a legisladores con años de trayectoria a través de un mensaje televisivo grabado, en el que no sólo dudaba de sus aptitudes sino de la cordura de la ex presidenta. El oficialismo creyó que podía evitar el costo político de vetar la ley, se sintió dolido y golpeó bajo. Algunos medios de prensa consideraron que el presidente se había sentido traicionado por Miguel Ángel Pichetto, quien le habría sugerido presentar un proyecto alternativo pero luego decidió avanzar con el que venía de la Cámara de Diputados: la denominada ley de Tarifas Justas, redactada entre massistas y kirchneristas en la Cámara baja, que proponía retrotraer a noviembre de 2017 las tarifas de servicios públicos para luego actualizarlas en base a la evolución de los salarios o precios mayoristas según se tratase de consumo residencial o comercial. Del otro lado, la estrategia fue citar al gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, a quién Macri concedió tratamiento de Jefe de Estado en la Casa Rosada, y utilizar su influencia y la del cordobés Juan Schiaretti para aunar a gobernadores (y senadores) detrás de un "nuevo" proyecto de ley que proponía reducir las alícuotas del IVA para menguar el impacto del ajuste. Algunos legisladores denunciaron que dicho proyecto de ley había sido redactado en base a un inciso del de Tarifas Justas que luego fue excluído. El oficialismo hizo mal la tarea, se copió. Aún así intentó presionar hasta último momento a senadores para que acompañaran su decisión. Fue interesante la declaración de Pichetto previa a la votación, dijo "se trata de un mensaje político". O podría haber dicho simplemente: se trata de la política. Meses atrás el gobierno contaba con el apoyo de dos bloques peronistas en el Congreso, el conducido por Miguel Ángel Pichetto y el liderado por Sergio Massa. Las condiciones cambiarion, ¿qué hacer? Y la estrategia fue vetar la ley y acusar a La Política, en general y en términos abstractos. La irresponsabilidad política versus la austeridad de la gestión de Cambiemos. El argumento del presidente para vetar la ley anti-tarifazos fue que la misma desfinanciaría al Estado, con un costo fiscal de $ 130.000 millones según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Pero el costo económico de una medida política no tiene un valor moral en sí, la responsabilidad radica en la decisión política de designar quién asume ese costo y quién el beneficio. Para Cambiemos el dilema se plantea entre el Estado y los ciudadanos: los empresarios han desaparecido y con ellos la lucha de clases. La política tarifaria de Cambiemos parece tratarse de resarcir a los empresarios, dueños de un mercado cautivo en el caso de prestación de servicios públicos. Por el contrario, La Política debe ocuparse de armar un esquema de costos y beneficios lo más justo posible para el conjunto de la sociedad, que incluye, resta aclarar, a los ciudadanos. La formación de precios en el sistema capitalista representa a la lucha de clases (la inflación también es una manifestación de aquella). El precio de un producto o servicio debe permitir cubrir sus costos de producción (salarios y otros insumos), la amortización de las inversiones que se hubieran realizado y una ganancia para el empresario. Si en un país los salarios aumentan por debajo de los precios (o la inflación), entonces la clase trabajadora está perdiendo participación en el reparto de las riquezas que la nación genera. En ese sentido, el discurso de Pino Solanas por la tarifas fue realmente iluminador. El senador cuestionó el principal argumento del planteo macrista: que las tarifas argentinas deben alinearse a las internacionales (caso contrario las empresas productoras del petróleo o gas decidirán exportarlo en lugar de venderlo en el mercado interno a un precio inferior) (el mismo argumento se utiliza en el caso de los productos agro-alimentarios). Solanas informó que el costo de producción del gas en Argentina se ubica entre USD 1,9 por millón de BTU (declarado en el último balance de YPF, empresa productora de la mitad del gas que consumimos) y USD 2,16 por millón de BTU (el valor mínimo actualizado requerido por Pan American Energy para explotar Cerro Dragón durante los próximos 30 años), mientras que tras el ajuste tarifario de Cambiemos las empresas pasaron a recibir una tarifa cercana a los USD 5,5 el millón de BTU, que aumentará proximamente hasta los USD 7 el millón de BTU. El costo lo pagan los ciudadanos y el beneficio supera ampliamente a toda tasa de amortización y ganancia que se considere razonable. "Si hay dos temas centrales en la vida de las naciones y en el gobierno de las naciones (…) es la soberanía alimentaria y la soberanía energética", recordó el senador. La responsabilidad política del traslado de tarifas a la inflación general: Incidencia mensual de distintos rubros sobre el IPC (% var. mensual)

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Los items de Transporte y Vivienda, agua, gas, etc. concentran el grueso de las tarifas de servicios públicos



Políticos irresponsables Vs gestión austera

Por Mara Pedrazzoli

