Rincón Tuerca

TC MOURAS: La categoría va por otra carrera del campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata donde desde las once de la mañana Televisa la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PRIMER: No muchos recuerdan o saben que el primer campeón argentino de motocross en nuestra zona fue Ariel Barletta en el año 1979 con una moto Zanella Sorumpio con la atención de la misma por parte de Edgardo Bertozzi. PODIOS: Germán Henze desarrolló en Junín una nueva fecha del enduro donde corrió en tres clases para terminar en Master A décimo quinto, en Debutante: segundo y en Master C: tercero, lo que le permitió traer trofeos y subir dos veces el podio para la alegría de todo su equipo que preside Simón Moyano. TERMINAR: La idea es terminar el auto y dejarlo preparado para la próxima temporada eso es lo que pretende Andrés Rivero con su Sport 1050 de cara al próximo campeonato donde contará con la motorización de Bruno Aleotti. CHASIS DEL REGIONAL: En el autódromo de La Plata con pilotos invitados la Categoría va por otra fecha del campeonato y un parque interesante de máquinas. Desde las 10 hs. arrancan con su espectáculo. BAJARSE: Finalmente el Dakar se correrá el próximo año en Perú solamente dado que los demás países convocados se bajaron de esta carrera tan especial, ya sea Bolivia, Argentina y Chile lo que llevará a realizar un Rally sobre caminos de arena. PENSAR: Esto que sucedió y no estaba en los planes de parte de los organizadores del Dakar ya hizo pensar que en el año 2020 se vuelva a correr en África para retirarse de América. ATENDER: En reciente nota televisiva el armador de Karting Mauro Santucho cantó que un número importante de motores para atender en diferentes categorías y si bien le demanda mucho trabajo aún puede cumplir con todos y por los resultados obtenidos se los ve peleando los diferentes campeonatos ¡Mira vos! ALMA: La categoría con sede en Benavidez va este fin de semana con sus con sus cinco clases a desarrollar otra fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. TRIUNFO: El que obtuvo el joven Marcos Garrido una vez mas en la categoría Mx Bs As. de Motocross esta vez en el escenario de Bragado en su Clase 85 cc y siendo uno de los protagonistas del campeonato con la atención de la moto por parte de su padre Juan y el asesoramiento de Carlos Debesa. RECUPERACION: En cuanto a su hermano Julián sigue en plena recuperación tras el accidente vivido en su momento y el pibe ya empezó a caminar y con ganas de volver a c correr con su moto fiel a su entusiasmo por el motocross. DESPERTAR: El buen trabajo de Matías Milla en el Super TC 2000 en Potreros abrió una gran puerta para el futuro donde equipos terminales entre otros vieron con buenos ojos el manejo del piloto campanense que ya comenzó a despertar interés en los rivales al ver que con un equipo particular se metió con los equipos oficiales. GANADORES: La categoría TC Bonaerense viene de correr en el autódromo de Roque Pérez donde los ganadores, fueron en la Clase A: Jorge Lago. Clase C: Nereo Quejeido, Clase D: Mariano Gonzalez y en la Clase Light: Sergio Casco. AGENCIA: Llega al mercado local una nueva posibilidad para comprar un vehículo en nuestra ciudad con el emprendimiento de Hernán Ferreyra que inauguró su agencia para autos de Alta Gama utilitarios y multimarcas en Avenida Varela 588 donde además se puede adquirir planes de financiación. Un lugar para no dejar de ir. FORMULA METROPOLITANA: La categoría está desarrollando otra carrera del campeonato en este fin de semana en el autódromo de La Plata con su habitual parque de máquinas donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". LOCRO: Para el pasado 25 de Mayo Gabriel De Lucca organizó un locro para todos sus amigos donde hubo muchos pilotos de karting que están corriendo con el y a la hora de comer cuentan que Cristian Falivene puso el Uno y hasta se llevó la final. SUPER TC 2000: En el autódromo de Rafaela la categoría desarrolla su actividad este fin de semana donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. CONTENTOS: Los hermanos Caggiano están muy contentos de haber convocado a Carly Bava para que se suba el Falcon donde el piloto de Zárate ganó como la última carrera en el Turismo 4000 Argentino. KART PLUS: Esta especialidad del Karting llega una vez más al kartódromo de Zárate para llevar adelante otra fecha del campeonato. Desde las 10.30 hs. comienza con su show automovilístico. PRESUPUESTO: En nota televisiva Juan Carlos Muñoz dejó entrever que están dados los presupuestos para hacer lo que resta del campeonato en la Clase Promocional de Alma donde vienen participando junto a su amigo y socios en el auto Eric Damario. FORMULA 4 APAP: En el autódromo platense llega la categoría para encarar otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas utilizando el circuito mas largo sin chicana. COLABORAR: El club del Primer Auto Argentino a través de sus dirigentes estará finalmente colaborando con el municipio ante la llegada de la categoría Rally Federal a la ciudad de Campana proximamente. PROKART: La categoría se presenta en el kartódromo de Ciudad Evita con todas sus clases que a partir de las 9 hs arrancan con las tandas libres. CAMIONETAS: El retraso de la llegada de la categoría de las camionetas a la alta competencia está relacionado por el momento económico que atraviesa nuestro país. Si bien hay varios equipos que tienen muy adelantados los trabajos en los vehículos falta encontrar poder económico para hacer una temporada. Hugo Mazzacane el menor de esta categoría hizo saber que no es el momento para arrancar. FORMULA DOS: La fábrica de talentos desarrolla este fin de semana una nueva presentación en el autódromo de Rafaela donde van a realizar dos findes. Televisa desde las 11 hs Canal 13 a través del programa Carburando. TERCERO: Tras el paso por Bragado en la carrera de motocross enduro por parte de la categoría Mx del Norte la moto que arma Carlos Debesa se ubicó tercero con la conducción de Darío Arco el riojano que forma parte del equipo de Debesa. JUNTOS: A propósito de Carlos Debesa siguen trabajando con el cuatriciclo de cara al próximo Dakar donde el equipo está intacto con Orestito Berta que están juntos hace varias temporadas. TC PISTA MOURAS: Con su habitual parque de autos la categoría visita al autódromo de La Plata este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. PARTICIPAR: El paso del tiempo nos entrega saber de aquellos pilotos de nuestra zona que alguna vez militaron en la máxima es decir en el Turismo Carretera a saber: Enrique Sanguinetti, Julián Falivene, Darío Laccette, Luis Belloso, Sebastián Abella, Angel Tapia, Alberto Errecart, Javier Balzano y Juan Sanguinetti que fue el primer campeón argentino de las cupecitas del TC. DESAFIO ABARTH: La monomarca llega a Rafaela para realizar su propio espectáculo con dos finales este fin de semana con su nutrido parque de autos. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través de la gestión del programa Carburando. GT 2000: El autódromo de La Plata la categoría llega para hacer otra carrera de su calendario donde desde las 9 hs corren la final en el circuito mas chico. DEBUT: El piloto Ventura viene de correr en el Rally de la costa atlántica y decidió sumarse en el mundo del karting donde recayó en la categoría Kart Plus y siendo parte de la estructura de Mauro Santucho ya ganó su primera carrera en el debut. Cuentan que el muchacho está mas que conforme con su equipo. PENSAR: Luego de armar pintar poner el motor y probar equivocadamente se pensó que Gonzalo Conti iba a sumarse a la alta competencia pero nada de eso ocurrió. Será cuestiones de tiempo, de presupuestos o que. ESTAR: Todo hace pensar que el piloto de seudónimo Fernando Brutus estará en Córdoba en la nueva fecha del Tope Race en el autódromo de Alta Gracia donde participará en la Clase Series. CONCLUSION: Luego de última reunión entre los dirigentes de la categoría y los organizadores de la carrera del Rally Federal se llegó a la conclusión que se desarrollará el 28, 29 y 30 de junio la competencia de la cual se viene hablando por estas horas. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo llegó hasta Mónaco para desarrollar otro gran premio con todo lo que implica esta carrera en el fin de semana donde televisa Fox Sport Plus. Con el triunfo de Ricciardo en un trazado muy particular y diferente al resto del calendario.

