RESCATE EN ALTURA: Siete miembros de la comitiva presidencial fueron rescatados de un cerro de Catamarca.- ESTADO AJUSTADO: El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne anunció un plan de nuevos recortes.- SE LANZA: El diputado kirchnerista Agustín Rossi quiere ser Presidente en 2019.- JUICIO A NAHIR: El lunes comenzará a ser juzgada por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo.- MURIÓ FARINELLO: El cura, recordado por su popularidad mediática y participación política, murió este sábado.- NUEVO ARZOBISPO: Francisco designó un nuevo arzobispo de La Plata.- ESTADO AJUSTADO El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne anunció un plan de nuevos recortes que incluye frenar ingresos al Estado por dos años, eliminación de autos oficiales, reducción de horas extras, comidas y viáticos. Dujovne realizó el anuncio junto al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, principal responsable de llevar adelante las medidas anunciadas, que buscan generar un ahorro de $ 20.400 millones al año. El ministro a cargo de la coordinación del equipo económico aseguró que las medidas apuntan a "reducir gastos improductivos". Asimismo, Ibarra sostuvo que "esto no tiene que ver con el acuerdo con el FMI". SE LANZA El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, subrayó este sábado que tiene la "intención" y "muchas ganas" de ser Presidente en 2019, aunque aclaró que tomará la decisión respecto de su postulación "entre julio y agosto". "Tengo la intención de ser Presidente, me siento capacitado y en eso estoy trabajando", sostuvo el referente opositor, quien precisó que la "decisión" sobre su eventual postulación la tomará luego del Mundial de Rusia "entre julio y agosto". JUICIO A NAHIR El lunes Nahir Galarza comenzará a ser juzgada por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre pasado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Se espera que durante la primera audiencia y ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones presidido por Mauricio Derudi, declare la joven imputada. Se cree que la defensa de la joven, de 19 años, pedirá la absolución durante el debate oral. El crimen de Fernando Pastorizzo, de 20 años, ocurrió el 29 de diciembre último alrededor de las 5:00 y Galarza, que primeramente dio su versión de los hechos, confesó horas más tarde haber sido la autora de los disparos. MURIÓ FARINELLO El cura Luis Farinello, recordado por su popularidad mediática y por su participación en política, murió este sábado en el Hospital de Quilmes a los 81 años a causa de una afección cardíaca. Había nacido en Villa Domínico el 8 de febrero en 1937 y fue ordenado como cura en 1964, mientras que poco después integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En épocas de la última dictadura militar integró movimientos por los Derechos Humanos y estuvo detenido. NUEVO ARZOBISPO El papa Francisco designó a uno de sus más cercanos colaboradores, el ex rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), monseñor Víctor Manuel "Tucho" Fernández, como nuevo arzobispo de La Plata, en reemplazo del renunciado Héctor Aguer. RESCATE EN ALTURA Siete miembros de la comitiva presidencial fueron rescatados de un cerro de Catamarca tras pasar casi 20 horas en medio de nevadas, fuertes vientos y temperaturas bajo cero como consecuencia de un aterrizaje de emergencia del helicóptero en el que viajaban. Los restantes seis funcionarios que iban en la aeronave de la Fuerza Aérea habían iniciado el descenso a pie. Los bomberos voluntarios, los uniformados y los baqueanos arribaron cerca del mediodía a la zona ubicada a 3.675 metros de altura, luego de alrededor de 12 horas de ascenso a pie bajo fuertes vientos y nevadas. Los rescatistas llevaron agua, alimentos y abrigo para el piloto y los pasajeros que pasaron la noche en la zona de El Espinillo, en el departamento de Andalgalá.



