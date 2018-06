Breves Deportivas

P U B L I C



STC2000; CHAPUR EN RAFAELA: el cordobés Facundo Chapur (Citroen C4) marcó el mejor tiempo.- PERDIÓ ISLANDIA: El rival de Argentina en el debut de la Copa del Mundo cayó 3-2 frente a Noruega.- NACIONAL B; POR EL ASCENSO: Esta tarde se definirá el segundo ascenso a la Superliga Argentina.- J.J. URQUIZA, A UN PASO: superó 1-0 como local a Argentino de Quilmes.- PRIMERA D; SIN DIFERENCIAS: En el primer partido de la final Atlas y Lamadrid igualaron sin goles.- #RG2018; DELPO Y PEQUE: Los dos tenistas argentinos consiguieron ayer sendas victorias.- LIGA NACIONAL DE BÁSQUET: Instituto de Córdoba sorprendió a San Lorenzo: le ganó 66 a 64.- NBA; SEGUNDO JUEGO FINAL: Esta noche Golden State Warriors Vs Cleveland Cavaliers.- PERDIÓ ISLANDIA El rival de Argentina en el debut de la Copa del Mundo cayó 3-2 frente a Noruega en uno de los cinco amistosos internacionales que se disputaron ayer. La Selección Nacional enfrentará a Islandia el sábado 16 de junio, en el arranque del Grupo D. También perdió otro de los rivales del equipo de Jorge Sampaoli: Nigeria fue derrotado 2-1 por Inglaterra. Además, ayer también jugaron: Suecia 0-0 Dinamarca; Bélgica 0-0 Portugal; y Austria 2-1 Alemania. En tanto, hoy se enfrentarán: Brasil vs Croacia, Perú vs Arabia Saudita y España vs Suiza. NACIONAL B: POR EL ASCENSO Esta tarde se definirá el segundo ascenso a la Superliga Argentina cuando San Martín y Sarmiento se enfrenten desde las 16.40 en Tucumán (televisa TyC Sports). En el partido de ida se impuso el equipo de Junín por 1-0. En caso de igualdad de resultados, todo se definirá en los penales. J.J. URQUIZA, A UN PASO Ayer, en el partido de ida de la final del Reducido de la Primera C, Justo José de Urquiza superó 1-0 como local a Argentino de Quilmes con gol de Oscar Altamirano. La serie se definirá el próximo sábado en "La Barranca Quilmeña". PRIMERA D: SIN DIFERENCIAS En el primer partido de la final del Reducido de la Primera D, Atlas y Lamadrid igualaron sin goles en General Rodríguez. Así, la serie por el ascenso a la Primera C quedó totalmente abierta de cara a la revancha que se jugará el próximo sábado en Villa Devoto. #RG2018: DELPO Y PEQUE Los dos tenistas argentinos que llegaron a la tercera ronda de Roland Garros consiguieron ayer sendas victorias y se instalaron en los Octavos de Final: Juan Martín Del Potro (5º preclasificado) superó al español Albert Ramos por 7-5, 6-4 y 6-1, mientras que Diego Schwartzman (11º) derrotó 7-5, 6-3 y 6-3 al croata Borna Coric. El tandilense se medirá en la cuarta ronda contra el estadounidense John Isner (9º), mientras que "El Peque" chocará con el sudafricano Kevin Anderson (6º). LIGA NACIONAL DE BÁSQUET En el segundo juego de las serie, Instituto de Córdoba sorprendió a San Lorenzo como visitante: le ganó 66 a 64 y de esa manera igualó 1-1 una de las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. En el otro duelo, San Martín de Corrientes volvió a imponer su localía sobre Atenas de Córdoba al derrotarlo por 80-78 para adelantarse 2-0 en la serie. Los terceros juegos de ambos playoffs se disputarán el próximo viernes en Córdoba. NBA: SEGUNDO JUEGO FINAL Esta noche, desde las 22 horas, Golden State Warriors recibirá a Cleveland Cavaliers para disputar el segundo juego de la Final de la NBA. En el primero, disputado el pasado jueves, los vigentes campeones se impusieron 124-114 en tiempo suplementario a pesar de los 51 puntos de LeBron James. STC2000: CHAPUR EN RAFAELA En el arranque de la quinta fecha del Súper TC2000 que se desarrolla en el autódromo Ciudad de Rafaela, el cordobés Facundo Chapur (Citroen C4) marcó el mejor tiempo de la clasificación y después se quedó también con la carrera clasificatoria, por lo que hoy largará al frente de la grilla la final que se disputará desde las 11.50.



Breves Deportivas

