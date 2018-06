La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Un centenar de vecinas marchó contra la violencia de género









MARCHA CENTRAL Organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas marcharon al Congreso. Se trata de un nuevo grito "Ni Una Menos", que este año pide que se apruebe el proyecto de ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El miércoles 13 de junio, la iniciativa se trataría en el recinto de Diputados, después de escuchar más 700 exposiciones a favor y en contra. Además de las consignas contra la violencia de género y el reclamo por la legalización del aborto, el documento de la marcha tuvo un fuerte condimento político, con críticas al FMI, al alza de tarifas, la política de ajuste y el neoliberalismo, y repudios al presidente Mauricio Macri. También cuestionaron a la gobernadora María Eugenia Vidal por sus declaraciones sobre las universidades. En la antesala a la marcha, este domingo se realizaron en Plaza de Mayo charlas informativas sobre los derechos de la mujer, a tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas de "Ni Una Menos". El domingo se llevó a cabo una nueva marcha del colectivo "Ni Una Menos". La legalización del aborto y el no pago de la deuda externa fueron otros de los principales reclamos enarbolados. La fría tarde del domingo no impidió que un centenar de vecinas marcharán por el centro de la ciudad enarbolando las banderas del colectivo "Ni Una Menos", en una nueva movilización contra la violencia de género que sumó el aborto "legal, seguro y gratuito" y el no pago de la deuda externa como otros dos reclamos destacados. La marcha zarpó de la plaza Eduardo Costa, bajó por la avenida Rocca hasta Becerra -donde comienza el corte por los trabajos de refacción- y volvió a subir hasta el Palacio Municipal, donde terminó con un pañuelazo en apoyo al proyecto de ley para reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo, que será discutido el próximo 13 de junio en el Congreso de la Nación. Antes, sobre la esquina de la plaza próxima a la calle Belgrano, hubo lectura de documentos por parte de diversas agrupaciones feministas, partidos políticos y mujeres autoconvocadas, junto a la presentación de músicas y una performance de artistas del Frente de Murgueras. Y todavía más atrás en el tiempo, a lo largo de las semanas previas, fueron varias las asambleas organizadas en distintos puntos de la ciudad para organizar la movilización y las actividades llevadas a cabo. "Implica mucho esfuerzo, pero es muy gratificante", reconoció Yanina Mussi, de la agrupación La Sorora, quién destacó la presencia de "todas las colectivas feministas" de Campana al igual que de las "femeneidades autoconvocadas e independientes" que se sumaron a la movilización. Pese a la gran concurrencia, Mussi señaló que "no es importante la cantidad, sino poner en debate el aborto libre, legal y gratuito, la gravedad de los femicidios y las inefectivas políticas gubernamentales". "Consideramos que es de suma importancia que las agrupaciones nos encontremos en las ideas y, más allá de las disidencias políticas y partidarias, podamos accionar juntas y unificar una lucha que es de todas", remarcó la vecina. "Por suerte, logramos con todas las colectivas ensamblar una jornada bastante particular, porque en otras oportunidades no había pasado", destacó por su parte Lara Carrara, de la agrupación Matria. Durante la lectura de documentos, se hizo alusión a realidades de lo más variadas: desde la construcción social de la sexualidad hasta la situación económica general, casi no hubo aristas de la desigualdad de género que se dejara de abordar. "Tocamos varios temas: la deuda, que el FMI no se meta en nuestras políticas económicas, porque sabemos que somos las mujeres las principales perjudicadas; y el tema del cuerpo y la idea del binarismo, que se establece y que se replica con este sistema patriarcal", comentó Carrara. El verde fue el color de la marcha, con los pañuelos de la campaña por la legalización del aborto colgando de cada cuello, muñeca, cartera y mochila, y siendo agitados al aire al grito de cánticos contra la injerencia de la iglesia y la posición contraria de los principales referentes del Gobierno nacional. Pañuelos también fueron atados en las rejas de la Catedral -que estuvo custodiada por dos policías de la Local- y en diferentes postes de luz de la plaza. "Lo que está pasando es impresionante. Hoy hablaba con las compañeras: es realmente una ola verde que está copando toda la Argentina de punta a punta. Pensaba en las estudiantes a las que les plantean que no pueden llevar el pañuelo en el cuello porque dicen que no entra dentro del uniforme. Sin embargo, esto ya es un uniforme", afirmó Analía Reynoso, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, una de las tantas mujeres campanenses que el domingo salió a defender sus derechos.

La legalización del aborto fue otro de los principales reclamos enarbolados.





El verde fue el color de la marcha, con los pañuelos de la campaña por la legalización del aborto colgando de cada cuello, muñeca, cartera y mochila, y siendo agitados al aire al grito de cánticos





"Disculpe las molestias, no están asesinanado", las frase que se pudo leer en uno de los tantos carteles que acompañaron la movilización.





La marcha partió de la plaza Eduardo Costa, bajó por la avenida Rocca hasta Becerra y volvió a subir hasta el Palacio Municipal



Un centenar de vecinas marchó contra la violencia de género

