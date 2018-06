La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 San Felipe: tras la demolición del ex Derby, se trabaja en el saneamiento del predio







Se lleva a cabo la remoción de las estructuras de hierro, que serán reutilizadas. Además, se realiza una limpieza integral del predio. Luego de que se llevará a cabo la demolición de la estructura del ex derby, el Municipio trabaja en el saneamiento del predio. Con la colaboración de la empresa Tenaris Siderca, se derribó la antigua edificación que se encontraba en peligro de derrumbe. Además, generaba inseguridad en la zona dado que el lugar solía ser el refugio para delincuentes. Concluidas estas tareas, ahora comenzó la tarea de saneamiento del sector y este lunes el intendente Sebastián Abella se acercó a supervisar los trabajos que allí se realizan. Actualmente, personal de la Secretaría de Descentralización lleva a cabo la remoción de la estructura de hierro – que será reutilizada-, como así también la limpieza integral del predio retirando residuos, escombros y desmalezando el predio.

En el lugar se trabaja en la remoción de las estructuras de hierro y el saneamiento





El Intendente se acercó a supervisar las tareas

