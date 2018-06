La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Duro cruce:

Para Roses, Cantlon solo trata "de mantener privilegios y sacar ventajas" personales







"Busca atacarme a mi porque sabe que estamos muy cerca de recuperar el espacio que ocupa la arenera de su familia en la Costanera, desde hace décadas. Es una persona acostumbrada a vivir del Estado y se pone muy nervioso cuando ve que estamos cerca de terminar con esto", resaltó el presidente del HCD. El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, aseguró que el concejal de la UV Más Campana, Axel Cantlon, solo busca "sacar ventajas personales y mantener privilegios familiares" con sus denuncias contra él. "Entiendo a Cantlon, porque se que es como un nene caprichoso, que trata de generar denuncias con datos confusos, pero con el solo objetivo de seguir manteniendo privilegios y ventajas personales", resaltó Roses. "Es un persona muy cambiante, errática, no genera ningún tipo de confianza. Por eso un día pide tener más asesores que el resto de los bloques en el HCD, y al día siguiente, como no se le da lo que quiere, sale a denunciar "ñoquis" y atacarme a mí con hechos mentirosos", destacó el presidente del HCD, quién además dejó entrever detalles que marcarían que Cantlon faltó a su trabajo en ANSES durante el año pasado: "Es raro escuchar a alguien hablar de "ñoquis" cuando habría trabajado la mitad de los días del 2017 y cobrado la totalidad, en un empleo público, negándose a marcar tarjeta como cualquier trabajador normal ¿esto no es propio de un verdadero ñoqui?". Sobre el cargo que mantiene Cantlon en ANSES, Roses se preguntó: "¿Cómo accedió a un puesto jerárquico en ANSES? ¿Participó de un concurso abierto? ¿Es cierto que en 2017 trabajó la mitad del tiempo? ¿Es cierto que habría sido suspendido? ¿Por qué motivo?". Para Roses, está claro el motivo de las acusaciones de Cantlon: "Su familia explota con enormes ganancias un espacio público en la Costanera y estamos muy cerca de lograr terminar con este gran privilegio y eso lo pone muy nervioso. Lo entiendo, no está acostumbrado a perder ventajas y privilegios".

Roses también dejó entrever incumplimiento laboral de parte de Cantlon.



Duro cruce:

Para Roses, Cantlon solo trata "de mantener privilegios y sacar ventajas" personales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: