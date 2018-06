La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 5 de junio:

Día Internacional del (Medio) Ambiente

Por Alejandro Ferricioni









Alejandro Ferricioni

Cuando inicié esta difícil tarea de luchar por la causa ambiental, era muy joven, aun cursaba el secundario, y en esos años la principal problemática, al menos la que difundían los medios de comunicación y las principales ONG´s locales e internacionales, era el peligro de extinción de varias especies de la fauna global, todos recordaran las campañas en defensa del oso panda, las ballenas a manos de los barcos factoría japoneses, etc. Hoy, luego de más de 30 años, sigo tan preocupado, y ocupado, por las mismas cuestiones ambientales, con la diferencia que el aprendizaje y los años me han persuadido que el centro de atención, la que comparto con compañeros/as de militancia, esta puesto en la calidad de vida del hombre/mujer, pero fundamentalmente, sin dejar de reconocer a la naturaleza como parte de nuestro mismo ecosistema. Así como dice nuestro Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, debemos mirar a la ecología como una ciencia integral, donde los hombres y mujeres de este mundo son parte de la naturaleza, y no compartimientos estancos. Esta interrelación debe darse con el mayor de los respetos, con el compromiso del cuidado permanente y sistemático. Pero lamentablemente no es así. Creo que a nadie escapa que venimos sufriendo cambios catastróficos, cambios que empeoran nuestra calidad de vida, pero no debemos perder más tiempo, es imprescindible que terminemos de tomar conciencia, no solo en modificar nuestros hábitos y costumbres, que por lo general pueden perjudicar nuestro ecosistema, si no que tenemos que poner foco en las bases/propuestas de nuestros candidatos a cargos de los poderes ejecutivos y legislativos, debemos exigir que cada uno de los partidos (políticos) establezcan en sus plataformas la cuestión ambiental como uno de los principales ejes de trabajo, ya que es una deuda pendiente y urgente para todos. Desde "Identidad por la Justicia Social", agrupación perteneciente a Unidad Ciudadana -PJ, ya estamos elaborando proyectos que tengan al vecino como centro, como principal beneficiario de políticas sociales y ambientales, en el marco de nuestro lema "Gobernar es generar trabajo", y sin dejar de contemplar la consigna, un tanto olvidada, del "Desarrollo Sustentable", con lo cual, debemos priorizar no solo los procesos industriales y sus consecuencias, que son el principal problema ambiental/sanitario, sino también la defensa irrestricta de los derechos laborales de todos los trabajadores, su hábitat y desde ya la salud de cada uno de ellos y sus familias.

5 de junio:

Día Internacional del (Medio) Ambiente

Por Alejandro Ferricioni

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: