La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Gas Natural: los vecinos pueden retirar sus facturas en el CeMAV







De lunes a viernes, de 8 a 14, en Castelli 333 se realiza la impresión de las boletas estén o no vencidas. Con estas soluciones, los vecinos ya no deben viajar a Zárate. Los vecinos pueden retirar sus facturas de Gas Natural en el Centro Municipal de Atención al Vecino (CeMAV), recordaron desde la Secretaria de Modernización del Municipio. En búsqueda de soluciones para los vecinos de la ciudad, el intendente Sebastian Abella logró que trámites esenciales se lleven a cabo en el CeMAV, ubicado en Castelli 333. Allí, los usuarios pueden retirar sus facturas, de lunes a viernes, de 8 a 14, donde personal municipal facilita la impresión de las boletas estén o no vencidas. De esta manera, se solucionan los tediosos traslados de los usuarios de Gas Natural FENOSA, que antes ante esta necesidad, debían viajar a la ciudad de Zárate.

La nueva dependencia está ubicada en Castelli 333.



Gas Natural: los vecinos pueden retirar sus facturas en el CeMAV

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: