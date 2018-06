La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Voley:

Ciudad le ganó con comodidad a Bella Vista y hoy tendrá un duelo clave ante Estudiantes











El Tricolor superó con comodidad al colista de la División de Honor y cosechó su séptima victoria consecutiva para quedar a un solo punto del líder, UAI. Esta noche recibe a Estudiantes de La Plata, equipo que también pelea en la parte alta de la tabla. Mientras el campeonato de la División de Honor sigue sumando asteriscos por las reprogramaciones obligadas por la disputa de los Juegos Sudamericanos "Cochabamba 2018" (donde Argentina ganó la medalla de oro al vencer a Chile en la final), la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana no detiene su andar ganador y sigue trepando en la tabla de posiciones del máximo nivel de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Es que en esta ventana de partidos suspendidos, el Tricolor sólo debió postergar su encuentro ante River Plate y aprovechó para vencer a dos de los rivales más débiles del certamen: a Náutico Hacoaj el pasado martes y a Bella Vista el último sábado. En este segundo cotejo, los dirigidos por Miguel Mudir se impusieron en sets corridos y con comodidad en cada uno de los parciales: 25-17, 25-16 y 25-17. La formación del equipo de nuestra ciudad fue la habitual de esta temporada: Alejandro Araya como armador; Mauricio Viller y Facundo Funes como receptores punta; Lucas Gregoret como opuesto; Maximiliano Scarpin e Iván Postemsky como centrales; y Michele Verasio como líbero. En tanto, desde el banco ingresó Federico Leone. De esta manera y dado que apenas se jugaron otros dos partidos de esta décima fecha, el CCC sumó tres puntos que lo ubican en la segunda posición del campeonato con 22 unidades, a un solo punto del líder Universidad Abierta Interamericana (23). Y a pesar de la gran cantidad de encuentros reprogramados, sólo podría ser superado por Ciudad de Buenos Aires (20), que sí jugó el último sábado (le ganó 3-0 a Estudiantil Porteño), aunque todavía tiene dos pendientes. En ese marco, esta noche disputará un partido clave frente a Estudiantes de La Plata, un equipo que ha tenido un gran arranque de temporada y que recién cedió la punta de la tabla de posiciones en su derrota ante UAI. Hasta el momento, tiene el mismo registro que Ciudad de Campana: 7 victorias y 2 caídas. El encuentro corresponde a la 11ª fecha, que además cuenta con los siguientes partidos: Boca Juniors vs River Plate; San Lorenzo vs Náutico Hacoaj; Ciudad de Buenos Aires vs Ferro Carril Oeste; Municipalidad de Lomas de Zamora vs Club Italiano; UAI vs Estudiantil Porteño; Universidad Nacional de La Matanza vs Bella Vista; Vélez Sarsfield vs Universidad de Buenos Aires.

EL CCC SUMA SIETE VICTORIAS CONSECUTIVAS.





ATAQUE DE PUNTA. FACUNDO FUNES EN PLENA ACCIÓN DURANTE EL ENCUENTRO QUE EL CCC DISPUTÓ EL SÁBADO EN BELLA VISTA (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



Voley:

Ciudad le ganó con comodidad a Bella Vista y hoy tendrá un duelo clave ante Estudiantes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: