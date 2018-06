La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/jun/2018 Rugby:

El CCC se quedó sin invicto en su visita a Beromama







En González Catán, el conjunto Tricolor cayó 42-37 y sufrió su primera derrota de la temporada. Igualmente, se mantiene como líder de la Zona B de la Tercera División de la URBA. En la próxima fecha recibe a Los Pinos. Después de cinco victorias en fila, Ciudad de Campana sucumbió. El conjunto Tricolor perdió el sábado por 42 a 37 en su visita a Beromama por la sexta fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Igualmente, el equipo dirigido por César Gigena se mantiene como único líder de la Zona B con 25 puntos, uno más que Mercedes RC (24), que tiene un partido menos en su haber. En esta oportunidad, los puntos del CCC llegaron por intermedio de tries de Franco Pittari (2), Facundo Cerda, Nazareno Alaguibe y Alexis Vélez, más tres conversiones y dos penales de Juan Calvi. Esta sexta fecha de la Zona B de la Tercera División se completó con los siguientes resultados: Sociedad Hebraica 14-34 Mercedes Rugby; Almafuerte 32-22 Rivadavia de Lobos; Ezeiza Rugby 20-29 Berisso Rugby; y Floresta Rugby 27-10 Porteño de General Rodríguez. En esta jornada quedó libre Los Pinos, equipo que se ubica ahora en tercer lugar (también con un partido menos respecto al Tricolor) y que el próximo sábado será rival del CCC en la cancha de Chiclana y Luis Costa. Las posiciones de la Zona B se encuentran ahora de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana, 25 puntos; 2) Mercedes Rugby, 24 puntos ; 3) Los Pinos, 20 puntos; 4) Beromama, 19 puntos; 5) Floresta Rugby, 15 puntos; 6) Berisso Rugby, 13 puntos; 7) Sociedad Hebraica, 8 puntos; 8) Rivadavia de Lobos, 5 puntos; 9) Almafuerte, 5 puntos; 10) Porteño de General Rodríguez, 4 puntos; 11) Ezeiza Rugby, 1 punto. En la próxima jornada, además de Ciudad de Campana vs Los Pinos, también jugarán: Porteño vs Ezeiza Rugby; Berisso Rugby vs Almafuerte; Rivadavia de Lobos vs Sociedad Hebraica; y Mercedes Rugby vs Beromama. Libre quedará Floresta Rugby.



Rugby:

El CCC se quedó sin invicto en su visita a Beromama

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: